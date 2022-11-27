İstanbul’da Büyük AK Parti Buluşması! Seçim startına Başkan Erdoğan katılıyor | On binler coşkuyla karşıladı

AK Parti her zaman olduğu gibi bir kez daha gençlik kollarının önemini vurgulayarak çalıştı. AK Partili kadınlar da görevlerinin başında.

Kabaktepe açıklamasında, "Pazar günü gerçekleşecek buluşma ile milletin 2023 seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın arkasında olduğunu görmüş olacağız" ifadelerine yer verdi.