İstanbul'da Büyük AK Parti Buluşması! Seçim startına Başkan Erdoğan katılıyor | On binler coşkuyla karşıladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Nef Stadyumu'nda, yaklaşık 100 bin kişiyle gerçekleştirilen Büyük İstanbul Buluşması'na katılıyor. Coşkuyla karşılanan Başkan Erdoğan, stadyumu dolduranları selamladı. Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin çalışmalarıyla birlikte muhalefetin iftira siyasetini ele alan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, A Haber canlı yayınında "Türkiye'nin milletiyle beraber Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduğunu görmüş olacağız" şeklinde konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak Büyük İstanbul Buluşması için geri sayım başladı.
Buluşma için stadyumun içerisine kurulan dev sahneden hem videolar gösterilecek hem de bir taraftan konuşmalar gerçekleştirilecek.
AK Parti, İstanbul'daki seçim startını bu buluşma ile verilecek.
GALATASARAY STADI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Nef Stadyumu'nda, yaklaşık 100 bin kişiyle gerçekleştirilen Büyük İstanbul Buluşması'na katılıyor. Coşkuyla karşılanan Başkan Erdoğan, stadyumu dolduranları selamladı.
AK PARTİ SEÇİM ÇALIŞMASINI BAŞLATIYOR
AK Parti'nin "İstanbul'un Sözü; Birlik, İrade, Zafer" kampanyası ile yola çıktığı seçim kampanyası başlıyor. AK Parti, "Gönüllere sefer muradı ve zafer duası"yla üç ay önce İstanbul teşkilatı tarafından başlatılan "Yüz Yüze 100 Gün" çalışması tamamlandı.
Başkan Erdoğan'ın "2023 zaferinin işaret fişeği" olarak ifade etiiği "Yüz Yüze 100 Gün" çalışmasına istikamet oluşturmuş.
SEÇİM ÖNCESİ TAM KADRO HAZIR
32 bin sandıkta görev alacak 96 bin AK Partili hazır. 4 buçuk milyon haneye ulaşan AK Parti teşkilatları çalışmalarını tamamladı.
Mahalle yönetimler, ilçesini samimiyet ve azimle kucaklayan ilçe teşkilatları, millete hadim olacak meclis üyeleri ve belediye başkanları seçime hazırlandı.
AK Parti her zaman olduğu gibi bir kez daha gençlik kollarının önemini vurgulayarak çalıştı. AK Partili kadınlar da görevlerinin başında.
Kabaktepe açıklamasında, "Pazar günü gerçekleşecek buluşma ile milletin 2023 seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın arkasında olduğunu görmüş olacağız" ifadelerine yer verdi.
"HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK"
Kabaktepe, "Birileri 'Türkiye'deki dostlarımıza yardım ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023 seçimlerinde seçtirmeyeceğiz' dediler buradan o gün öyle bir enerji çıkacak ki hevesleri kursaklarında kalacak. Türkiye'nin milletiyle beraber Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduğunu görmüş olacağız" mesajını verdi.
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