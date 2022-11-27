İstanbul’da Büyük AK Parti Buluşması! Seçim startına Başkan Erdoğan da katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak Büyük İstanbul Buluşması için geri sayım başladı. Buluşma için stadyumun içerisine kurulan dev sahneden hem videolar gösterilecek hem de bir taraftan konuşmalar gerçekleştirilecek.