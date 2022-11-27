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İstanbul'da Büyük AK Parti Buluşması! Seçim startına Başkan Erdoğan da katılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2022 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
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İstanbul’da Büyük AK Parti Buluşması! Seçim startına Başkan Erdoğan da katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul'daki Galatasaray Nef Stadyumu'nda başlatacağı seçim startı ile Büyük İstanbul Buluşması'na katılacak. Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin çalışmalarıyla birlikte muhalefetin iftira siyaseini ele alan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, A Haber canlı yayınında "Türkiye'nin milletiyle beraber Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduğunu görmüş olacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak Büyük İstanbul Buluşması için geri sayım başladı. Buluşma için stadyumun içerisine kurulan dev sahneden hem videolar gösterilecek hem de bir taraftan konuşmalar gerçekleştirilecek.

AK Parti, İstanbul'daki seçim startını bu buluşma ile verilecek.

GALATASARAY STADI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Galatasaray Nef Stadyumu'nda, yaklaşık 100 bin kişiyle gerçekleştirilecek buluşmanın detaylarını, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe A Haber'de anlattı.

Kabaktepe, "Cumhurbaşkanımızla sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan buluşmak için İstanbul hazır bu coşkuyu heyecanı bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kabaktepe, "Bizim programımızın adı birlik irade ve zafer. 'Sokak Sokak 2023' dediğimiz çalışma programımız var." dedi.

Osman Nuri Kabaktepe, "Başkan Erdoğan'ın karşısına çıkıp biz hazırız, diye içtimaya çıkacağız bir nevi..." ifadelerine yer verdi.

Kabaktepe açıklamasında, "Pazar günü gerçekleşecek buluşma ile milletin 2023 seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın arkasında olduğunu görmüş olacağız" ifadelerine yer verdi.

"HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK"

Kabaktepe, "Birileri 'Türkiye'deki dostlarımıza yardım ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023 seçimlerinde seçtirmeyeceğiz' dediler buradan o gün öyle bir enerji çıkacak ki hevesleri kursaklarında kalacak. Türkiye'nin milletiyle beraber Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduğunu görmüş olacağız" mesajını verdi.

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