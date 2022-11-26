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Son dakika: Pençe-Kilit Harekatı'nda iki askerimiz şehit! Bakan Akar Ankara'ya döndü

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Giriş Tarihi: 26.11.2022 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
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Son dakika: Pençe-Kilit Harekatı’nda iki askerimiz şehit! Bakan Akar Ankara’ya döndü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda iki askerin şehit olduğunu, üç askerin de yaralandığını duyurdu. Bakan Hulusi Akar, acı haberin ardından Konya'dan Ankara'ya döndü. Akar'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı yaptığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da açılan şifalar dileriz." denildi.

BAKAN AKAR KONYA'DAN ANKARA'YA DÖNDÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Harekatı'nda iki askerin şehit olmasının ardından TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı halinde olduğu aktarıldı.

Başkan Erdoğan'ın Konya programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Harekatı'nda iki askerin şehit olmasının ardından programdan ayrılarak Ankara'ya döndü.

Bakan Akar ve TSK Komuta kademesinin Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı halinde olduğu ifade edildi.

DÜN DE ÜÇ ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geride kalan gün de Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehadete ermişti.

Üç askerimiz şehit oldu
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