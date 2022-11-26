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Son dakika: 5,9'luk depremin yaşandığı Düzce'de okullar 5 Aralık'ta eğitime başlayacak! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2022
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Son dakika: 5,9’luk depremin yaşandığı Düzce’de okullar 5 Aralık’ta eğitime başlayacak! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de okulların bir hafta tatil edildiğini belirterek, "Okullar 5 Aralık'ta eğitime başlayacak" dedi.

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