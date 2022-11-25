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Konya'da köpek katliamı! SORUŞTURMA BAŞLATILDI! Konya Hayvan Barınağı'nda son durum ne? Tutuklandı mı? TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2022 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
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Konya’da köpek katliamı! SORUŞTURMA BAŞLATILDI! Konya Hayvan Barınağı’nda son durum ne? Tutuklandı mı? TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER!

Konya barınak olayı nedir sorusunun cevabı merak konusu oldu. Konya'da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin köpeği kafasına kürekle vurarak öldürdüğü görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tepki çeken görüntülerin ardından soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Peki Konya Hayvan Barınağı'nda son durum ne?

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden hayvan bakımevindeki görüntülere soruşturma açıldığı duyuruldu. Konya'da yaşanan korkunç olaya ilişkin tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken vatandaşlar detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu görüntüler yankı uyandırdı. Peki Konya Hayvan Barınağı'nda son durum ne? İşte konuya ilişkin detaylar...

Konya'da Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamda, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır." denildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Öte yandan, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

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