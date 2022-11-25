Konya’da köpek katliamı! SORUŞTURMA BAŞLATILDI! Konya Hayvan Barınağı’nda son durum ne? Tutuklandı mı? TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER!

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden hayvan bakımevindeki görüntülere soruşturma açıldığı duyuruldu. Konya'da yaşanan korkunç olaya ilişkin tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken vatandaşlar detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu görüntüler yankı uyandırdı. Peki Konya Hayvan Barınağı'nda son durum ne? İşte konuya ilişkin detaylar...

Konya'da Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.