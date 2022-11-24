24 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Bilgin sözleşmeli personel düzenlemesi için tarih verdi

Son dakika: Bakan Bilgin sözleşmeli personel düzenlemesi için tarih verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
ABONE OL
Son dakika: Bakan Bilgin sözleşmeli personel düzenlemesi için tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Düzenlemeyi Cumhurbaşkanımız pazartesi günü açıklayacak" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA