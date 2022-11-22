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PKK/PYD'den Azez'e roketli saldırı: Ölü ve yaralılar var

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Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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PKK/PYD’den Azez’e roketli saldırı: Ölü ve yaralılar var

Terör örgütü PKK/PYD, Kilis'in karşısında yer alan Suriye'nin Azez kentine roketle saldırdı. Şehir merkezine gerçekleştirilen saldırıda, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Gaziantep Karkamış, Kilis Öncupınar'a önceki gün saldıran terör örgütü PKK/YPG, bu sefer de Suriye'deki güvenli bölge içinde bulunan Azez'deki sivilleri hedef aldı.

Azez İlçe merkezindeki sokağa düşen roket yüzünden 3 sivil hayatını kaybetti. 8 kişi de yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

PKK'lı teröristler, 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti. Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Ayrıntılar geliyor...

PKK/YPG’den Karkamış’a saldırı!
Kilis’te sınır bölgesine roketli saldırı
PKK’dan Gaziantep’e roket saldırısı!
PKK Azez’e roketli saldırı: Ölü ve yaralılar var PKK AZEZ'E ROKETLİ SALDIRI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

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