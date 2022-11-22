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Pençe-Kilit'te SİHA desteği! SİHA'lar aydınlattı F-16'lar bombaladı! İşte operasyondaki o detay...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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Pençe-Kilit’te SİHA desteği! SİHA’lar aydınlattı F-16’lar bombaladı! İşte operasyondaki o detay...

Türk askeri tarafından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kılıç Hava Harekatı başarılıyla tamamlandı. Harekata ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Dr. Eray Güçlüer, yeni bir harekat için özel kuvvetlerin bölgede olduğunu söyledi. Güçlüer ayrıca hava harekatı esnasında yayınlanan görüntülerde beliren yeşil lazer ışığının nereden kaynaklı olduğunu da A Haber'de açıkladı. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatının ilk görüntülerini paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor." ifadesine yer verildi.

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Eray Güçlüer A Haber ekranlarında Pençe Kılıç Hava Harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KARA HAREKATI İÇİN ÖZEL KUVVETLERİMİZ SAHADA

Sahada çok sayıda ajanımız görev yapmakta. Özel kuvvetlerimiz de sahada. Türkiye şu an sahaya tamamen hakim. TSK unsurları zaten şu an sahada. Kendi elemanlarımız oradan görüntüler aktarıyor.

GÖRÜLEN YEŞİL IŞIK SİHA'LARIN HEDEF GÖSTERGESİ

Sahadaki unsurlarımız bölgeyi tamamen tarıyor. Oradan sürekli bilgiler geliyor. Sürekli yeni hedefler çıkıyor ve bunlar uçakla vuruluyor. Vuruş esnasında farklı bir ışık belirir hedefte. SİHA'lar bu lazerli ışık hedefini gösteriyor savaş uçakları da gelip o yansımayı 1 metre yakınına kadar vuruyor. Hava harekatında çok sayıda bölge vuruldu. Türkiye sahayı sürekli hareketlendirdi.

Pençe-Kilit’te SİHA desteği! SİHA’lar aydınlattı F-16’lar bombaladı PENÇE-KİLİT'TE SİHA DESTEĞİ! SİHA'LAR AYDINLATTI F-16'LAR BOMBALADI

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