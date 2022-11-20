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Son dakika: Başkan Erdoğan Katar'a gitti! 2022 Dünya Kupası açılışına katılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Katar’a gitti! 2022 Dünya Kupası açılışına katılacak

Son dakika haberleri... 2022 Dünya Kupası bu akşam Türkiye saati ile 19.00'de Katar-Ekvador maçı ile başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Dünya Kupası'nın ilk maçını izlemek için Katar'a hareket etti.

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