Sözcü'den İstiklal saldırısıyla ilgili yalan haber! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerini çarpıttılar| Tokat gibi yanıt: PKK/PYD'yi korumaya çalışmayın
Sık sık dezenformasyon haberleriyle gündeme gelen CHP yandaşı Sözcü Gazetesi bu kez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstiklal saldırısıyla ilgili sözlerini çarpıtarak bir yalan habere daha imza attı. Bakan Soylu'ya dayandırılarak servis edilen haber, "Bomba talimatına lokasyon dayanmıyor. Kobani diyen Soylu çark etti" manşetiyle servis edildi. Skandal habere İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak'tan tokat gibi yanıt geldi. Çataklı, "Çarpıtarak korumaya çalışmayın. Olayın faili PKK/PYD’dir." diyerek sert çıktı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevi ile İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırılarının Münbiç'ten gelen teröristler tarafından gerçekleştiğini bildirdi.
BAKAN SOYLU'NUN SÖZLERİNİ ÇARPITTILAR
Bakan Soylu'nun Münbiç'i işaret etmesi sonrası algı operasyonuna girişen CHP yandaşı Sözcü, "Bombalı saldırı talimatının lokasyonu yine değişti… Süleyman Soylu bu kez de 'Münbiç' dedi!" başlığıyla skandal bir habere imza attı.
"KOBANİLİ TEKSTİLCİNİN EVİNDE BARINDIRILMASI TALİMATI KOBANİ'DEN"
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili Sözcü Gazetesi'nin internet sitesinde yayınlanan yalan haber hakkında açıklamada bulundu.
Haberin dezenformasyon içerikli olduğunu kaydeden İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dezenformasyon haberini düzeltelim; İstiklal'deki saldırıda teröristin Kobanili tekstilcinin evinde barındırılması talimatı Kobani'den, Eylem talimatı Münbiç'ten, Saldırıdan sonra teröristin saklanması talimatı Kamışlı'dan! Çarpıtarak korumaya çalışmayın olayın faili PKK/PYD'dir" ifadelerine yer verdi.
BAKAN SOYLU SALDIRISININ MÜNBİÇ KAYNAKLI OLDUĞUNU AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevi ile İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırılarının Münbiç'ten gelen teröristler tarafından gerçekleştiğini bildirdi.
Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, dış desteği yoğun bir terör yapısıyla mücadele ettiklerini vurguladı.
Bu mücadeleyi sürdürürken Anayasa, hukuk, demokrasi, insan hakları ve devlet ilkelerinden asla taviz vermediklerini belirten Soylu, sadece son 3 yılda ABD senatosundan PKK/PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapıldığını söyledi.
Bakan Soylu, bunlara rağmen terör örgütüne katılımın 30 yıldır ilk kez 3 yıldır üst üste 100'ün altına düştüğüne işaret ederek, "Son 3 yılda teslim olanların sayısı, katılanların sayısını aşmışken 3 Aralık 2016'da yaşanan Reina saldırısından sonra şehirlerimizde büyük terör olayı yaşanmamışken, 2015'te 2 bin 817 olan terör eylemi sayısı ilk 10 ay itibarıyla yüzde 97 azalışla 97'ye düşmüşken ve bunların çoğu sınırın karşısından yapılan taciz atışlarıyken son 6 yılda 2 bin 473, 2021'de 184, 2022'de 157, son 12 ayda 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmişken birdenbire son 2 ayda Mersin ve İstiklal Caddesi saldırılarının yaşanması özellikle yüzyılın seçimi yaklaşırken Türkiye'yi yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekme denemesidir." değerlendirmesinde bulundu.
Bunların, Türkiye'nin üzerine oynanan oyunun büyüklüğüne işaret ettiğini söyleyen Soylu, "İstiklal Caddesi saldırısı PKK'nın daha önce defalarca gördüğümüz sivil katliamlarından birisidir. Faili hemen bulduk, şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz." dedi.
Soylu, 2016-2022 arasında teslim olarak ifade veren 1248 örgüt mensubundan 393'ünün, PKK'ya HDP aracılığıyla katıldığını söylediğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Bizler, gençler dağa gitmesin diye uğraşırken, HDP'nin parti yöneticisinin arabasıyla çocuk kaçırırken yakalanmasının, 4 yıldır hala Diyarbakır ailelerinden utanmayışının, Duran Kalkan'a, Murat Karayılan'a peşkeş çektikleri, 'portatif' diye isim taktıkları o çocukların ve gençlerin hesabını (HDP) bu millete vermelidirler."
Soylu, ülkenin güvenlik güçlerine yönelik "kimyasal silah kullanma" iftirasına alkış tutanların da hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Sizin derdiniz ne ki PYD ile PKK'yı aklıyorsunuz? Mersin saldırısı da Münbiç'ten oldu, İstiklal Caddesi saldırısı da Münbiç'ten oldu. Münbiç'te de sizin ağalarınız durmaktadır, bu kadar basit, Amerika durmaktadır, PYD/PKK durmaktadır." diye konuştu.
Bakan Soylu, PKK/PYD ile sınır komşusu olmaktan sakınca görmeyenlerin, terörle mücadele eden polis, jandarma, asker ve korucular ile gazi ve şehit ailelerine söyleyecek sözlerinin olamayacağının altını çizdi.
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