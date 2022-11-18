Sözcü’den İstiklal saldırısıyla ilgili yalan haber! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözlerini çarpıttılar| Tokat gibi yanıt: PKK/PYD’yi korumaya çalışmayın

BAKAN SOYLU SALDIRISININ MÜNBİÇ KAYNAKLI OLDUĞUNU AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevi ile İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırılarının Münbiç'ten gelen teröristler tarafından gerçekleştiğini bildirdi.

Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, dış desteği yoğun bir terör yapısıyla mücadele ettiklerini vurguladı.

Bu mücadeleyi sürdürürken Anayasa, hukuk, demokrasi, insan hakları ve devlet ilkelerinden asla taviz vermediklerini belirten Soylu, sadece son 3 yılda ABD senatosundan PKK/PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapıldığını söyledi.

Bakan Soylu, bunlara rağmen terör örgütüne katılımın 30 yıldır ilk kez 3 yıldır üst üste 100'ün altına düştüğüne işaret ederek, "Son 3 yılda teslim olanların sayısı, katılanların sayısını aşmışken 3 Aralık 2016'da yaşanan Reina saldırısından sonra şehirlerimizde büyük terör olayı yaşanmamışken, 2015'te 2 bin 817 olan terör eylemi sayısı ilk 10 ay itibarıyla yüzde 97 azalışla 97'ye düşmüşken ve bunların çoğu sınırın karşısından yapılan taciz atışlarıyken son 6 yılda 2 bin 473, 2021'de 184, 2022'de 157, son 12 ayda 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmişken birdenbire son 2 ayda Mersin ve İstiklal Caddesi saldırılarının yaşanması özellikle yüzyılın seçimi yaklaşırken Türkiye'yi yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekme denemesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bunların, Türkiye'nin üzerine oynanan oyunun büyüklüğüne işaret ettiğini söyleyen Soylu, "İstiklal Caddesi saldırısı PKK'nın daha önce defalarca gördüğümüz sivil katliamlarından birisidir. Faili hemen bulduk, şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz." dedi.