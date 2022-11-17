17 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Komisyondan HDP'li Selma Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine karar verildi

Son dakika: Komisyondan HDP'li Selma Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine karar verildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
ABONE OL
Son dakika: Komisyondan HDP’li Selma Güzel’in vekilliğinin düşürülmesine karar verildi

Son dakika haberleri... TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in devamsızlık raporunu görüşerek milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğu ile karar aldı. Karma komisyon, aldığı karara ilişkin raporunu TBMM Genel Kurulu'na havale edecek. Genel Kurul, Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili nihai kararı verecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA