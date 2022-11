İstanbul Beyoğlu’nda patlama! 6 kişi öldü 81 kişi yaralandı

İŞTE PATLAMA ANI

A Haber, İstanbul Beyoğlu Caddesi'ndeki patlama anında çıkan korkunç ses kameralara yansıdı.

Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi aldı.

Patlama nedeniyle yaralanan kişiler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

FUAT OKTAY'DAN AÇIKLAMA: 6 ÖLÜ, 2'Sİ AĞIR 81 YARALI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bombalı saldırının meydana geldiği İstiklal Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fuat Oktay, "Ne yazık ki, talihsiz bir olayla karşı karşıyayız. Tüm ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Şu an itibariyle kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu bu kavşakta oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz, şu ana kadar elde edilen bilgiler çerçevesinde. Tabi ki, çalışmalar tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Tüm kamera görüntüleri inceleniyor, tanıklarla olayla ilgili görüşülüyor, gerekli değerlendirmeler yapılıyor. Netleşince basınımızla paylaşılacaktır. An itibariyle 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. Allah rahmet eylesin, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. 2'si ağır olmak üzere 81 de yaralımız var. Başta Taksim İlkyardım olmak üzere yaralılarımız çeşitli hastanelerde tedavi altında. Ümit ediyoruz hepsi bir an önce sağlıklarına kavuşurlar. Emniyet birimlerimiz, savcılığımız, tüm adli birimlerimiz çalışmalarını yürütüyorlar. Olay yeri inceleme tüm hızıyla devam ediyor. Burada 8 savcımız var, yine merkezde adli tıpta 6 savcımız ilave çalışmalarını sürdürüyor. Gerektiği takdirde gerekli lojistik destek ve adli çalışmalar yapılıyor ve gerektiği ölçüde yapılacaktır. Son ana kadar olayın takipçisi olacağız. Türkiye'de huzur ve güven hakim. Gerek sınırlarının içinde gerek ötesinde biz kararlıyız bu olayların arkasında kim varsa, sonuna kadar sınırların dışına kadar değil dünyanın öbür ucuna da gitse, diğer teröristlere nasıl ulaştıysak bunlara da ulaşacaktır ve Türkiye'ye getirilecektir. Gereği yapılacaktır, yargıya teslim edilecektir, her ne pahasına olursa olsun bunun hesabı sorulacaktır. Türkiye eski Türkiye değil, bunu herkes böyle bilsin. Kalkınma, istikrar ve güvenlik yönünde istihkarı sağlamış bir ülke. Bölgesindeki ve dünyadaki birçok olayda söz sahibi olan Türkiye'ye hiç kimse bu tür olaylarla ne mesaj verebilir, ne de yolundan döndürebilir. Türkiye tüm kararlılığıyla yoluna devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, başkanlığında dimdik devam edeceğiz. Biz bu olayı çok yakında çözeceğiz. Çözdüğümüz zaman da sadece bu olayın tetikçileri değil, bu tetikçilerin önünde, sağında solunda kim varsa, gerek içeride, gerek dışarıda bunun hesabı tamamından sorulacak." dedi.

BAKAN KOCA: YARALANANLARDAN 39'U TABURCU EDİLDİ, 5'İ YOĞUN BAKIMDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'unun taburcu olduğunu, tedavisi sürenlerden 5'inin yoğun bakımda bulunduğunu ve 2'sinin durumunun ciddiyet gösterdiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından, İstanbul'da meydana gelen patlamada yaralananların sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5'i halen yoğun bakımdadır, 2'sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz."

BABA-KIZ SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İstanbul'daki hain saldırıda çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik" dedi.



Öte yandan acı olayda hayatını kaybedenlerden ikisinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan çalışan bir personel ve kızı olduğu öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek" ifadelerini kullandı.