İstanbul Beyoğlu'nda patlama! 6 kişi öldü 81 kişi yaralandı
İstanbul'un kalbi sayılan Beyoğlu'nun İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Olay sonrası Emniyet ekipleri ile birlikte sağlık görevlileri de bölgeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlama hakkında terör soruşturması başlatıldığı açıklandı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, "190 numaralı binada gerçekleşti patlama. Yoğun güvenlik önlemleri alındı." ifadeleriyle ilk bilgileri aktardı. A Haber'de son durumu değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Mesut Hakkı Caşın, "Bunun terör saldırısı olduğu belli" dedi. Adalet Bakanı Bozdağ ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili sekiz savcı ve iki başsavcıvekili görevlendirildiğini bildirdi. Ayrıca patlama ardından Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ patlamanın ardından İstanbul'a geldi. İstanbul’da basına konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. Kadın saldırganın bombayı patlatması sonucu saldırı oldu." dedi. Oktay "Türkiye eski Türkiye değildir. Bunun hesabı sorulacaktır" ifadelerine yer verdi. Oktay "An itibarıyla yine 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. 81 de yaralımız var. Bunlardan ikisi ağır olmak üzere." açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Koca, "Patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u taburcu oldu, yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5'i yoğun bakımda, 2'sinin durumu ciddiyet gösteriyor." dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da “İstanbul'daki hain saldırıda çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik” detayını paylaştı.
Beyoğlu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.
İŞTE PATLAMA ANI
A Haber, İstanbul Beyoğlu Caddesi'ndeki patlama anında çıkan korkunç ses kameralara yansıdı.
Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü.
Olay yerine gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi aldı.
Patlama nedeniyle yaralanan kişiler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
FUAT OKTAY'DAN AÇIKLAMA: 6 ÖLÜ, 2'Sİ AĞIR 81 YARALI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bombalı saldırının meydana geldiği İstiklal Caddesi'nde incelemelerde bulundu.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fuat Oktay, "Ne yazık ki, talihsiz bir olayla karşı karşıyayız. Tüm ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Şu an itibariyle kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu bu kavşakta oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz, şu ana kadar elde edilen bilgiler çerçevesinde. Tabi ki, çalışmalar tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Tüm kamera görüntüleri inceleniyor, tanıklarla olayla ilgili görüşülüyor, gerekli değerlendirmeler yapılıyor. Netleşince basınımızla paylaşılacaktır. An itibariyle 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. Allah rahmet eylesin, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. 2'si ağır olmak üzere 81 de yaralımız var. Başta Taksim İlkyardım olmak üzere yaralılarımız çeşitli hastanelerde tedavi altında. Ümit ediyoruz hepsi bir an önce sağlıklarına kavuşurlar. Emniyet birimlerimiz, savcılığımız, tüm adli birimlerimiz çalışmalarını yürütüyorlar. Olay yeri inceleme tüm hızıyla devam ediyor. Burada 8 savcımız var, yine merkezde adli tıpta 6 savcımız ilave çalışmalarını sürdürüyor. Gerektiği takdirde gerekli lojistik destek ve adli çalışmalar yapılıyor ve gerektiği ölçüde yapılacaktır. Son ana kadar olayın takipçisi olacağız. Türkiye'de huzur ve güven hakim. Gerek sınırlarının içinde gerek ötesinde biz kararlıyız bu olayların arkasında kim varsa, sonuna kadar sınırların dışına kadar değil dünyanın öbür ucuna da gitse, diğer teröristlere nasıl ulaştıysak bunlara da ulaşacaktır ve Türkiye'ye getirilecektir. Gereği yapılacaktır, yargıya teslim edilecektir, her ne pahasına olursa olsun bunun hesabı sorulacaktır. Türkiye eski Türkiye değil, bunu herkes böyle bilsin. Kalkınma, istikrar ve güvenlik yönünde istihkarı sağlamış bir ülke. Bölgesindeki ve dünyadaki birçok olayda söz sahibi olan Türkiye'ye hiç kimse bu tür olaylarla ne mesaj verebilir, ne de yolundan döndürebilir. Türkiye tüm kararlılığıyla yoluna devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, başkanlığında dimdik devam edeceğiz. Biz bu olayı çok yakında çözeceğiz. Çözdüğümüz zaman da sadece bu olayın tetikçileri değil, bu tetikçilerin önünde, sağında solunda kim varsa, gerek içeride, gerek dışarıda bunun hesabı tamamından sorulacak." dedi.
BAKAN KOCA: YARALANANLARDAN 39'U TABURCU EDİLDİ, 5'İ YOĞUN BAKIMDA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'unun taburcu olduğunu, tedavisi sürenlerden 5'inin yoğun bakımda bulunduğunu ve 2'sinin durumunun ciddiyet gösterdiğini bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından, İstanbul'da meydana gelen patlamada yaralananların sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:
"İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5'i halen yoğun bakımdadır, 2'sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz."
BABA-KIZ SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İstanbul'daki hain saldırıda çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik" dedi.
Öte yandan acı olayda hayatını kaybedenlerden ikisinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan çalışan bir personel ve kızı olduğu öğrenildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek" ifadelerini kullandı.
ALTUN'DAN AÇIKLAMA: DEVLETİMİZ TİTİZ BİR SORUŞTURMA YÜRÜTMEKTE
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'daki patlamaya ilişkin, "Bugün İstanbul Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının 13.11.2022 tarih ve 04181 sayılı yazısı ile yayın yasağı getirilmiştir. Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir." ifadelerine yer verdi.
Altun, "Medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz." mesajını verdi.
Fahrettin Altun, "Medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz." cümlelerine yer verdi.
BAKANLAR SOYLU VE BOZDAĞ İSTANBUL'DA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından İstanbul'a geldi.
BAKAN BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili sekiz savcı ve iki başsavcıvekili görevlendirildiğini bildirdi.
Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diledi.
Bakan Bozdağ, açıklamasında şunları kaydetti:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili adli tahkikat başlatmıştır. Soruşturmanın etkin yürütülmesi için sekiz cumhuriyet savcısı ve iki cumhuriyet başsavcıvekili görevlendirilmiştir. Hadise bütün yönleriyle etkin bir şekilde soruşturulmaktadır. Güvenlik güçlerimizin kısa sürede fail ya da failleri tespit edip yakalayacağından, soruşturma sonucunda da hadisenin bütün boyutları ile aydınlatılacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır."
İLK BİLGİLER A HABER'DE
A Haber muhabiri Mehmet Karataş da bölgede başka bir noktadan yaptığı bağlantıda "İstiklal'de 190 numaralı binada gerçekleşti patlama. Yoğun güvenlik önlemleri alındı." dedi.
Karataş, "Burada asıl cevap bekleyen soru şu. Bu bir terör saldırısı mı? Bununla ilgili bir endişe ve çalışma var. Güvenlik birimleri yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yaralılar var" dedi.
- Bazı yollar trafiğe kapatıldı
Polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı araç ve yaya trafiğine kapattı. Caddeye geçişlere izin verilmezken, Taksim Camisi de kapatıldı. Güvenlik amacıyla helikopterle de havadan denetim yapıldı.Patlama nedeniyle Taksim bölgesindeki bazı yollarda trafik geçici olarak durduruldu. Taksim Cumhuriyet Caddesi alt geçidi Şişli-Tarlabaşı yönü ile Unkapanı (Atatürk) Köprüsü Taksim yönü de geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Bölgedeki dükkanlar kapatılarak tahliye işlemi yapıldı.
VALİ YERLİKAYA'DAN GELEN İLK AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Beyoğlu'ndaki patlama hakkında açıklama yaptı.
Vali Yerlikaya açıklamasında, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verdi.
TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI PROFESÖR DOKTOR MESUT HAKKI CAŞIN'DAN FLAŞ SÖZLER
A Haber canlı yayınından açıklamalarda bulunan Caşın, "Kullanılan bombadan bahsedelim. Ya önceden oraya bırakılmış zaman aşımlı bir bomba olabilir. Parça taneli bomba olabilir veya bir intihar saldırısı da olabilir. Ama bunun ihtimalen bir terör saldırı olduğu belli. Neden yapılmış olabilir? İç ve dış siyasetle ilgili olduğunu düşünüyorum." dedi.
Caşın açıklamalarına şu ifadelerle devam etti;
"Çünkü burada şu saatte herhangi bir şekilde burada başka türlü bir patlamanın olması mümkün değil. Geçmişe baktığımız zaman özellikle Beyoğlu Caddesi'nde ve Taksim'de bombalı saldırıların olduğunu biliyoruz. Bunu da PKK'nın yaptığını biliyoruz ve çok elim bir durum. İstiklal Caddesi hem Türkiye'nin hem dünyanın bir sembolü. Birincisi bir defa Türk turizmi çok büyük bir gelişme içerisinde pandemiden sonra büyük bir patlama yaşadı Türkiye. O zaman ne yapmak lazım Türk turizmini baltalamak gerekiyor. Demek ki buradaki hedeflerden bir tanesi Türk turizmi ve Türkiye'nin istikrarsız bir ülke olduğu izlenimini dünyaya göstermek. Bütün Türkiye'ye gelen turistler mutlaka İstiklal Caddesi'ni mutlaka ziyaret ederler."
TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beyoğlu'nda meydana gelen patlama hakkında terör soruşturması başlatıldı.
RTÜK'TEN YAYIN YASAĞI KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve yayın yasağı getirildiğini açıkladı.
Olayla ilgili 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.
RTÜK tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur." denildi.
TBMM BAŞKANI ŞENTOP, BEYOĞLU'NDAKİ PATLAMADA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN TAZİYE MESAJI YAYIMLADI
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'un Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.
Yaralılara da acil şifa dileyen Şentop, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla olay yerinde ve patlamadan etkilenen tüm insanlarımızın, bölge esnafının yanındadır. Vatandaşlarımızın, resmi kurumlarımızdan yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri takip etmelerini hassaten rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ-FRAPORT TAV ANTALYASPOR MAÇI ERTELENDİ
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında bu akşam oynanması planlanan maç, Beyoğlu'nda meydana gelen patlama nedeniyle ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulunun, Vodafone Park'ta saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını erteleme kararı aldığı bildirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ENDONEZYA'YA HAREKETİ ÖNCESİNDE HAVALİMANINDA AÇIKLAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili açıklamada bulundu.
Yaralılara acil şifalar dileyen Başkan Erdoğan, "Yaralılarımızın süratle çevredeki hastanelere intikali sağlanmıştır. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün de hedefine ulaşmayacaktır. Milletimiz, İstiklal Caddesi'ndeki olayın önündeki ve arkasındaki tüm unsurlarıyla ortaya çıkarılarak faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsun." diye konuştu.
Başkan Erdoğan, can kaybıyla ilgili "Bize son olarak İstanbul Valiliğimizden intikal eden rakam, 4'ü olay yeri, 2'si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat söz konusu. Yaralı sayımız ise 53. Bunun dışında farklı rakamlar gelebilir ama bu rakam Valimizden aldığım rakamdır. Hastanelerde yaralılara gerekli müdahaleler yapılıyor. Kısa zamanda bu vatandaşlarımızda taburcu edilecektir." ifadelerini kullandı.
Patlamanın terörle bağlantısının netleşip netleşmediğine ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:
"Şu an itibarıyla tabii ilk incelemelerde kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, Valimin bize aktardığı ilk bilgi, burada bir terör kokusu var. Şu an itibarıyla oradaki kaçışmalar vesaire ve bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler. Gerek İstanbul Emniyet Müdürümüz, gerek Valimiz gerek kamera incelemeleri, bunlar devam ediyor. Bunların sonunda nihai kararı inşallah vereceğiz."
EMİNE ERDOĞAN'DAN PATLAMAYLA İLGİLİ BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama haberiyle yüreğimize ateş düştü. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
BELEDİYE EKİPLERİ BÖLGEDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPTI
Bazı yaralıların getirildiği Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayı duyan yaralı yakınları da bilgi almak için hastaneye geldi.
Olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği bölgede çalışmalarını tamamladı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından bölgede temizlik çalışması yapıldı.
EGM'DEN İSTANBUL'DAKİ PATLAMAYA YÖNELİK PROVOKATİF PAYLAŞIMLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) yazılı açıklamasında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda 'patlama' olayına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir."
ADALET BAKANI BOZDAĞ'DAN A HABER'DE AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile beraber olay yerinde incelemelerde bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:
"Olayın olduğu yerde oradaki uzmanlardan dinleme imkanımız oldu. Anlatılanlar çerçevesinde şunu ifade edebilirim. Bir kadın oradaki banklardan birine belli bir süre, 40 dakikadan fazla oturuyor, sonra kalkıyor. Kalktıktan 1-2 dakika sonra orada bir patlama meydana geliyor. Patlama sonrasında da olanlara bütün Türkiye artık vakıf oldu. Şimdi bununla ilgili takipler devam ediyor. Şu anda kadınla ilgili bütün kayıtlar, veriler inceleniyor. Güvenlik güçlerimiz işin üzerinde."
Kadının banktan kalktıktan 1 veya 2 dakika sonra orada patlama yaşandığına dikkati çeken Bozdağ, "İki ihtimal var. Ya o poşet veya çanta her neyse onun içerisinde bir düzenek var. Kendi patlıyor ya da uzaktan birisi patlatıyor. Yani şu anda bunların hepsi inceleniyor." şeklinde konuştu.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, İSTANBUL'DAKİ PATLAMADA YARALANANLARI ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı alandaki incelemelerinin ardından çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.
İlk olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne giden Oktay ve Soylu, yaralıların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Ziyaretlerinin ardından açıklamada bulunan Oktay, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin, "81 olarak açıklamıştık hatırlarsanız, 39'u taburcu olmuş durumda. İlk başta söylediğimiz 2 kritik olan hastamızın durumu devam ediyor yoğun bakımda." bilgisini verdi.
Bu arada, bazı yaralıların getirildiği Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayı duyan yaralı yakınları da bilgi almak için hastaneye geldi.
VALİ YERLİKAYA VE BAŞSAVCI YILMAZ'DAN BEYOĞLU'NDAKİ PATLAMADA YARALANANLARA ZİYARET
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan vatandaşlardan bir kısmının tedavi gördüğü Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.
Ziyarette Yerlikaya ve Yılmaz, yaralıların durumu hakkında hastane yönetiminden bilgi aldı.
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