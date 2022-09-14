Konut projesine başvurular 500 bini aştı
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın konut projesinin ilk gününde e-Devlet üzerinden 439 bin 375, bankalara 68 bin 562, toplam 507 bin 937 başvuru yapıldı" açıklamasında bulundu.
Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"#YüzyılınKonutProjesi'nin ilk gününde başvuru sayısı 500 bini geçti. e-devlet üzerinden 439 bin 375, Bankalara 68 bin 562 Toplam 507 bin 937 başvuru yapıldı. Projemize yoğun ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."
TOKİ'YE BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
-T.C. vatandaşı olması,
-Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
-Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama
-İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
-Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
-Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
-Genç kategorisine 14091992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
-Başvuru Bedeli: 500 TL.
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