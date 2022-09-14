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Konut projesine başvurular 500 bini aştı

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Giriş Tarihi: 14.09.2022 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
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Konut projesine başvurular 500 bini aştı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın konut projesinin ilk gününde e-Devlet üzerinden 439 bin 375, bankalara 68 bin 562, toplam 507 bin 937 başvuru yapıldı" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"#YüzyılınKonutProjesi'nin ilk gününde başvuru sayısı 500 bini geçti. e-devlet üzerinden 439 bin 375, Bankalara 68 bin 562 Toplam 507 bin 937 başvuru yapıldı. Projemize yoğun ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

TOKİ'YE BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-T.C. vatandaşı olması,

-Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

-Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama

-İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

-Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

-Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

-Genç kategorisine 14091992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

-Başvuru Bedeli: 500 TL.

Bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu BANKALAR ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
İşte sosyal konutların inşa edileceği arsa! İŞTE SOSYAL KONUTLARIN İNŞA EDİLECEĞİ ARSA!
Konut projesinin merak edilenleri yanıt buldu KONUT PROJESİNİN MERAK EDİLENLERİ YANIT BULDU

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