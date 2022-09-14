Konut projesine başvurular 500 bini aştı

TOKİ'YE BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-T.C. vatandaşı olması,

-Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

-Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama

-İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

-Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

-Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

-Genç kategorisine 14091992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

-Başvuru Bedeli: 500 TL.