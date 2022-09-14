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GSB'ye 105 yeni yurt binası! Başkan Erdoğan'dan açılış töreninde önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 14.09.2022 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
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GSB’ye 105 yeni yurt binası! Başkan Erdoğan’dan açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'ne katılıyor.

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