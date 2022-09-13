Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Başkan Erdoğan TOKİ açıklaması saat kaçta?
Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan’ın bugün açıklayacağı dev proje kapsamında 250 bin konut inşa edilecek. TOKİ'nin yapacağı 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri için özel kontenjanlar ayrıldı. Peki, Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Başkan Erdoğan TOKİ açıklaması saat kaçta?
Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Başkan Erdoğan TOKİ açıklaması saat kaçta? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi hakkında bugün Başkan Erdoğan açıklama yapacak. Peki, Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Başkan Erdoğan TOKİ açıklaması saat kaçta?
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını bugün açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını saat 14:00'da yapacak.
TOKİ'nin yapacağı 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri için özel kontenjanlar ayrıldı.
Gençler, emekliler, şehit yakınları, gaziler ve engelliler bu projeden öncelikli olarak faydalanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 14:00'da detaylarını açıklayacağı projeye ilişkin bilgiler ortaya çıkmıştı.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Yerel ve yatay mimari çerçevesinde inşa edilecek konutlarda yenilenebilir enerji sistemleri olacak. Sosyal yaşamı destekleyen alanların da bulunacağı projeye başvurmak için projenin ili sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etmek gerekiyor. Kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor.
18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınacak.
Genç kategorisine başvurmak isteyenler için yaş sınırı belirlendi. 1991 Eylül ayı ve sonrasında doğanlar genç kategorisinden projeye başvurabilecek.
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, gaziler, gençler ve engellilere kontenjan ayrılacak.
Aylık hane halkı geliri İstanbul için en fazla 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması gerekecek.
Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak ve ödeme toplamı hane halkı gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak. 240 aya kadar vade imkanı sağlanacak.
81 ilde projeler hayata geçirilecek. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.
Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.
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