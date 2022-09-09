09 Eylül 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Uyuşturucu ile mücadele! Bakan Soylu canlı yayında duyurdu: 75 şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu ile mücadele! Bakan Soylu canlı yayında duyurdu: 75 şüpheli gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
ABONE OL
Uyuşturucu ile mücadele! Bakan Soylu canlı yayında duyurdu: 75 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadelede yapılan operasyon hakkında açıklamalarda bulunuyor. Sabah saatlerinde kameralar karşısına geçen Bakan Soylu, "Eş zamanlı operasyonda 75 şüpheli gözaltına alındı" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA