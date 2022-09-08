Son dakika: Başkan Erdoğan Hırvatistan'da! Balkan turunun son durağı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Balkan turunun son durağı Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e gitti. Başkan Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde düzenlenecek resmi karşılama töreninin ardından Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'le baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, Anlaşmaların İmza Töreni'ne katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
BAŞKAN ERDOĞAN HIRVATİSTAN'DA / VİDEO
Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, TSİ 21.05'te Zagreb Franjo Tudjman Uluslararası Havalimanı'na indi.
Burada Başkan Erdoğan'ı Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ve eşi Emel Hızlan, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Bartol Simunic, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Frano Matusic, Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Sebastian Rogac ve Cumhurbaşkanlığı Protokol Genel Müdürü Dragana Podner karşıladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Zagreb'e geldi.
Havalimanından ayrılan Erdoğan ve beraberindeki heyet, konaklayacakları otele geçti.
PROGRAMI BELLİ OLDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde düzenlenecek resmi karşılama töreninin ardından Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'le baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, Anlaşmaların İmza Töreni'ne katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Erdoğan, Sisak'ta İslam Kültür Merkezi'nin açılışını yapacak. Zagreb'de Vatan Anıtı'na Çelenk Koyma Töreni'nin ardından Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'i kabul edecek Erdoğan, Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'na ve Cumhurbaşkanı Milanovic tarafından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak.
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