SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Sağlık Bakanlığı DHY hekim alımı listesi isim sorgulama! 9 Eylül Sağlık Bakanlığı 13.163 personel alımı sonuçları nihai liste....

SAĞLIK BAKANLIĞI DOKTOR ATAMA KURASI TERCİHLERİ SONA ERDİ!

Sağlık BakanI Fahrettin Koca, 106. dönem için Devlet Hizmeti Yükümlülüğü tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Buna göre 1.261'i uzman doktor, 11.902'si pratisyen olmak üzere 13.163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği DHY kura tercihleri http://pbs.saglik.gov.tr adresinden alınıyor.