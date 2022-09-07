Son dakika: Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 21.45'te Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan'a gitti. Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi törenle karşılandı. Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
BAŞKAN ERDOĞAN SIRBİSTAN'TA RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI / VİDEO
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu kapsamında ziyaret ettiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.
POZ VERDİLER
Başkan Erdoğan'ı, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic karşıladı. İki ülke milli marşları okunurken 7 pare top atışı yapıldı. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Vucic, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
BAŞ BAŞA GÖRÜŞME
İki lider daha sonra heyetlerini takdim etti. Erdoğan ve Sırp mevkidaşı, baş başa ve heyetler arası görüşme için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giriş yaptı.
Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da hazır bulundu.
PROGRAMI BELLİ OLDU
Erdoğan ve Vucic, görüşme sonrası çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmalarının imzalanacağı törenin ardından ortak basın toplantısına katılacak.
Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na da katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onuruna Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic tarafından resmi öğle yemeği verilecek.
Belgrad Kulesi ziyareti ile kentteki programlarını noktalayacak Erdoğan'ın, akşam saatlerinde Hırvatistan'a hareket etmesi bekleniyor.
BALKAN TURUNUN İKİNCİ DURAĞI SIRBİSTAN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan ülkeleri turunun ikinci durağı olan Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yanı sıra Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol ile Büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Belgrad'a geldi.
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