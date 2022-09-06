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Dini değerleri aşağılayan Prof. Dr. Celal Şengör adliyede! İfade verecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.09.2022
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Dini değerleri aşağılayan Prof. Dr. Celal Şengör adliyede! İfade verecek

Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında "şüpheli" olarak ifadeye çağrılan Prof. Dr. Celal Şengör adliyeye geldi.

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