04 Eylül 2022, Pazar
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Ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül arasında yapılacak

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Giriş Tarihi: 04.09.2022 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022
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Ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül arasında yapılacak

2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi'ne göre, ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül'de yapılacak.

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