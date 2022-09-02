Yurt dışına kaçarken yakalanmıştı: Ünsal Ban ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

Ahmet K'nin Gölbaşı ilçesindeki evine arama yapmak için giden polis ekipleri, zanlının eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H'yi bazı evrak ve dijital materyali bahçede yakarken yakaladı.

Bu eylemleri nedeniyle söz konusu isimler de soruşturmaya dahil edildi.