İŞKUR GSB personel alımı listesi isim sorgulama! GSB KURA ÇEKİMİ BİTTİ! 31 Ağustos Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.017 personel alımı sonuçları nihai liste...
İŞKUR GSB personel alımı listesi isim sorgulama sayfası araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan aday listesinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi gerçekleşecek. İşte, 31 Ağustos Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.017 personel alımı sonuçları nihai liste...
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.017 personel alımı sonuçları nihai listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı için tarih geldi. Bakanlığın taşra teşkilatında temizlik görevlisi meslek kolunda 144'ü engelli, 106'sı eski hükümlü statüsünde olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi alımı için 12 Ağustos'ta sona eren başvuruların ardından, süreç kura çekimine geldi. Peki, 31 Ağustos Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.017 personel alımı sonuçları nihai liste...
GSB KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruda;
"4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatında temizlik görevlisi meslek kolunda 144'ü engelli, 106'sı eski hükümlü statüsünde olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi kadrolarına yapılacak alımlara ilişkin aday listelerinin belirlenmesi amacıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12'nci maddesi gereği Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adaylar arasından noter huzurunda kura çekilecektir.
Kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da Bakanlığımız Merkez Binası Konferans Salonu'nda (Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Altındağ/ANKARA) gerçekleştirilecektir.
Kura çekimini izlemek isteyen adaylar, salon kapasitesi doğrultusunda izleyici olarak katılım sağlayabilecektir." ifadeleri yer aldı.
GSB KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI SAAT KAÇTA, NASIL İZLENİR?
GBS kura çekimi 31 Ağustos 2022 tarihinde yapıldı. Salon kapasitesi, doğrultusunda kura çekimine izleyici katılabildi. Kur açekimi bakanlığın Merkez Binası Konferans Salonu'nda (Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Altındağ/ANKARA'da yapılacak. Kura çekimi canlı yayını ile ilgili bilgi bulunmuyor.Kura sonuçları belli olduğu zaman habere ekelenecek.
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NİHAİ LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ
MÜLAKAT SINAVLARI NASIL OLACAK?
1) Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.
2) Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;
a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (40 puan)
b) Genel kültür, (40 puan)
c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.
4) Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara rastgele zarf çekme usulü ile sorular yöneltilecektir. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü ile liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğuna ilişkin konularda ise Sınav Kurulunca yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.
5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.
6) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
7) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde başvuru yaptığı meslek kolu ve pozisyon için belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.
8) Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.
9) Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.
10) Sözlü sınav esnasında ihtiyaç duyulması halinde adayların sorulan sorulara verdiği cevaplarını yazması talep edilebilecektir. Verilen cevapların yazılması ise yazılı sınav mahiyeti taşımamaktır.
11) Sözlü sınava ilişkin duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
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