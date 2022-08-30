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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 30.08.2022 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
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Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılıyor.

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