Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında şanlı zafer buluşması! Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak
Türkiye, Büyük Taarruz'un 100. yıldönümünü tüm yurtta düzenlenecek etkinliklerle kutlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kutlama nedeniyle bugün Afyonkarahisar ve Kütahya'da olacak.
BİRLİĞIMIZ DAİM OLSUN
Öte yandan Başkan Erdoğan önceki akşam AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi" programına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın telefonundan bağlandı. 2 bin 500 şehit yakını ve gaziye hitap eden Erdoğan "Değerli kardeşlerim, Siz hep tek bayrak dediniz, tek millet dediniz, tek vatan dediniz, tek devlet dediniz ve bu yoldan ayrılmadınız. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. 2023 için de bu yolda inanıyorum ki sabit olarak yola devam edelim" dedi.
LAZER ŞOV GÖĞÜS KABARTTI
BÜYÜK Taarruz, önceki akşam Afyonkarahisar ve Kütahya'da coşkuyla kutlandı. Zafer Havalimanı'nın katkılarıyla Afyonkarahisar, Kütahya ve Zafer Havalimanı'nda zaferin 100. yılına özel olarak kurulan 'Zaferin Yüzü, Senin Yüzün' fotoğraf alanları ve ışık-lazer gösterileriyle katılımcılara görsel bir şölen sunuldu. Kütahya ve Afyonkarahisar halkı kutlamalara yoğun ilgi gösterdi. Gökyüzünde beliren ay yıldızlı Türkiye haritası halk tarafından dakikalarca alkışlandı.
OKÇULAR SAHAYA İNDİ
Kütahya'daki kutlamalarda, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF), Zafer Kupası Türkiye Şampiyonası başladı. Ayrıca, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ve Kütahya Belediyesi'nin işbirliğinde düzenlenen "Büyük Zafer'in 100. Yılı'nda Halk Oyunları Kulüpler Arası Büyükler Kategorisi Türkiye Finali, Yeni Kapalı Spor Salonu'nda başladı. 2 kategoride yapılan Türkiye şampiyonasında, ilk gün yarışmaları düzenlemesiz dalda Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi şampiyon oldu.
İZMİR'E 400 KM'LİK YÜRÜYÜŞ
26 AĞUSTOS 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un neticesinde, İzmir 9 Eylül'de Yunan işgalinden kurtarıldı. 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Afyon Kocatepe'den İzmir'e Zafer ve Anma Yürüyüşü devam ediyor. Kafile 8 kilometrelik yürüyüş sonunda Dereçine'den Yeşilçiftlik'e ulaştı. Yeşilçiftlik'teki kamp alanındaki konaklamanın ardından kafile bugün Çakırözü-Kocatepe arasındaki 14 kilometrelik mesafeyi kat etti.
5'İNCİ SÜVARİ KOLORDUSU'NUN ROTASINDA MOTOSİKLET SÜRDÜLER
BÜYÜK Taarruz'un 100. yıl dönümünde "Süvarinin izinden" etkinliği için Afyonkarahisar'a gelen 250 motosikletli, Kocatepe'den hareket etti. Gruptan Yavuz Kuru, "Büyük Taarruz'da 5. Süvari Kolordusu'nun izlediği yolu demir atlarımızla takip etmek için yola çıktık. Bu anlamda Kocatepe önemli bir nokta. İlk sürüşümüzü Tokuşlar köyünde tamamladık. İkinci günde süvari şehitliklerini ziyaret edip Dumlupınar'da turumuzu bitireceğiz" dedi.
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