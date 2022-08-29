Büyük Taarruz’un 100’üncü yılında şanlı zafer buluşması! Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak

Afyon'da taarruzun başladığı Kocatepe'ye çıkması beklenen Erdoğan, iki ildeki bazı yatırımların açılışını da Kütahya SGK Meydanı'ndaki programla gerçekleştirecek. Erdoğan halkla buluşmasında 81 ilden gelen 1000 kişilik gazi grubu da olacak.