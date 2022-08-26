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Asbestli gemiye izin verilmedi

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Giriş Tarihi: 26.08.2022 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
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Asbestli gemiye izin verilmedi

Sao Paulo uçak gemisinin söküm için Türk karasularına girmesine izin verilmeyecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Geminin Türk karasularına girişine izin verilmeyecek" açıklamasında bulundu.

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