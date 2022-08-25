951 yıllık gurur! Malazgirt kapılarını açıyor! Başkan Erdoğan ve Bahçeli tarihe tanıklık edecek

Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortağı olan MHP Lideri Devlet Bahçeli bugün Bitlis Ahlat'ta, yarın da Muş Malazgirt'te olacaklar. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Bin yıl önce Sultan Alparslan burada otağ kurup milleti toplamıştı.

O otağıyla ve 1071 zaferiyle Allah'a şükürler olsun bize değişmez bir yurt bıraktı. Biz de milletimizin bin yıl önceki başkentinde milletimizi ağırlayacağız" dedi.