951 yıllık gurur! Malazgirt kapılarını açıyor! Başkan Erdoğan ve Bahçeli tarihe tanıklık edecek
Türk milletine Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’nin kazanılmasında büyük öneme sahip Ahlat’ta 951’inci yıl gururu yaşanıyor. Başkan Erdoğan ve Bahçeli’nin katılacağı kutlama programında geçmişten geleceğe büyük Türkiye’nin medeniyet yolculuğuna dair tarihi mesajlar verilecek.
Türk milletine Anadolu'nun kapılarını açan büyük zaferin 951'inci yıldönümü nedeniyle Malazgirt Meydan Savaşı'nın kazanılmasında büyük öneme sahip Ahlat'ta zafer coşkusu yaşanıyor.
Kutlamalar 450 bin metrekare alan üzerine kurulu 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nın kurulduğu Çarho mevkiindeki millet bahçesinde yoğun katılımla devam ediyor.
Başkan Erdoğan'ın himayesinde Okçular Vakfı tarafından organize edilen programın ikinci gününde Ahlat Millet Bahçesi'ne gelen ziyaretçiler, 51 tematik çadırı dolaştı, güreş, atlı cirit ve atlı okçuluk gösterilerini takip etti.
Başkan Erdoğan'ın bugün Ahlat'ta katılacağı program için tüm hazırlıklar tamamlandı.
Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortağı olan MHP Lideri Devlet Bahçeli bugün Bitlis Ahlat'ta, yarın da Muş Malazgirt'te olacaklar. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Bin yıl önce Sultan Alparslan burada otağ kurup milleti toplamıştı.
O otağıyla ve 1071 zaferiyle Allah'a şükürler olsun bize değişmez bir yurt bıraktı. Biz de milletimizin bin yıl önceki başkentinde milletimizi ağırlayacağız" dedi.
ATLARA ÖZEL BAKIM
Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıldönümü kutlamaları kapsamında gösteri yapacak atlar, özenle bakılarak etkinliklere hazırlanıyor.Zaferin 951. yıl kutlamaları için Ankara'dan özel araçlarla Ahlat Millet Bahçesi'ndeki alana getirilen Altay Atlı Okçuluk ve Geleneksel Savaş Sanatları Spor Kulübü'ne ait atlar, burada oluşturulan tavlalarda bekletiliyor.
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