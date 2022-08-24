Şarkıcı Gülşen’den İmam Hatiplilere skandal hakaret: Sapıklığı oradan geliyor! Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi | Sosyal medyadan özür diledi

MEB: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bir şarkıcının, konserinde imam hatip liselerimizi itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kendisini kınıyoruz. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır." denildi.

ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, sahne aldığı mekanda imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle şarkıcı Gülşen 'e tepki gösterdi. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, 81 ilde Gülşen hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği İstanbul Fatih'te bulunan genel merkezindeki açıklamayı ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Sabahattin Yamak yaptı. Yamak yaptığı açıklamada, "İmam Hatip Okullarının mezunları ve mensupları olarak farklı okul türlerine ve bu okullarda okuyan öğrencilerimize yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli görüyoruz. İmam Hatip okulları her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacaktır. Ancak zaman zaman kendi çıkarları için suni gündem oluşturmak isteyen, bu okullara ve mensuplarına saldırarak, hakaret ederek içlerindeki önyargıyı, kini ve nefreti dışa vuran zavallı kişiliklere de üzülerek şahit oluyoruz. Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam hatip okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz" dedi.