Şarkıcı Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal hakaret: Sapıklığı oradan geliyor! Gözaltına alındı | MEB de harekete geçti
Konserlerinde giydiği kıyafetler ve LGBT'lilere verdiği destekle tepki çeken şarkıcı Gülşen'in İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanlara yönelik küstah sözleri gündeme bomba gibi düştü. Gülşen, nisan ayında verdiği bir konserde 'İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' gibi akılalmaz bir ifade kullandı. Skandal sözler sonrası açılan soruşturma kapsamında şarkıcı Gülşen, gözaltına alındı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı da harekete geçerken, sosyal medya adeta ayağa kalktı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Gülşen hakkında 81 ilde Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. A Haber ekranlarına bağlanan Avukat Mehmet Sarı Gülşen'in ceza alma ihtimalini yorumladı. Peki Gülşen ceza alır mı? Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik sözleri hukuken suç mu? İşte detaylar...
Abartılı sahne kıyafetleriyle gündemde yer edinmeye çalışan şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde konserinde LGBT bayrağı açmış ve "Rahatsız olan arkaya gitsin" demişti.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI/VİDEO
Sözleriyle tartışmalara neden olan Gülşen, rezilliklerine bir yenisini daha ekledi.
"SAPIKLIĞI İMAM HATİPTE OKUMUŞ OLMASINDAN GELİYOR"
Şarkıcı Gülşen'in, Nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'te okuyanlara yönelik haddini aşan ifadeleri ortaya çıktı.
Sahnedeyken imam hatiplileri hedef alan Gülşen'in bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.Hadsiz sözler büyük tepkiye neden oldu.
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.
Başsavcılık, şarkıcı Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmasına karar verdi.
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GÜLŞEN İÇİN GÖZALTI KARARI
Şarkıcı Gülşen gözaltına alınarak ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; verdiği konser esnasında yaptığı konuşma nedeniyle şarkıcı Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Gülşen'in yaptığı konuşma tespit edilip tutanağa dökülecek. "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, polisler tarafından gözaltına alınarak mevcutlu olarak ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülecek.
MEB: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bir şarkıcının, konserinde imam hatip liselerimizi itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kendisini kınıyoruz. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır." denildi.
SOSYAL MEDYADA AYAĞA KALKTI
Skandal sözlere karşı sosyal medya adeta ayağa kalktı. #GülşenTutuklansın etiketi Twitter Türkiye'de kısa sürede birinci oldu.
-BU BİR SUÇ DUYURUSUDUR
Gülşen isimli çıplak şarlatan imam hatip mensuplarına sapık diyerek iyice haddini aştı.
- Tüm imam hatip lisesi mensupları adına dava açılmalı.
-BU LAFLARI BİR BEDELİ OLACAK
Terbiyesiz, ahlaksız kadın. Sapıklık senin yaşantının ta kendisi. Bu necip milleti kışkırtma içi sahnede yaptığın onca arsızlıktan sonra kabul edilemez. Bu laflarının bir bedeli olacaktır. Yüce Türk adaleti önünde gurur duyduğum imam hatip kimliğimle hesaplaşacağız.
- Toplumda varoluşunu yalnızca soyunup kendini sergileerej sağlayan ahlaksızlığı kendine siper edinmiş gülşen denen bu mahlükattan imam hatip okumuş bir birey olarak şikayetçiyim. Umarım hesabı sorulur.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: İNSANLIK AYIBI
Sosyal medya üzerinden Gülşen'in küstah sözlerine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir. Toplumun belirli bir kesimini "sapıklık" iddiası ile hedef almak ve Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır." dedi.
Ömer Çelik, "Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir." ifadelerini kullandı.
BAKAN BOZDAĞ: BU ÇAĞ DIŞI ZİHNİYETİ ŞİDDETLE KINIYORUM
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.
Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:
"İmam hatip liselerine ve imam hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağ dışı zihniyeti şiddetle kınıyorum. Sanatçı kisvesi adı altında kin, nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik etmek, sanata ve sanatçılara da yapılmış saygısızlıktır. Hiç kimsenin halkımız arasında kin, nefret, düşmanlık ve ayrımcılık yapma hakkı ve hürriyeti yoktur."
AK PARTİLİ KURTULMUŞ: ESEFLE KINIYORUM
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Milletimizin gözbebeği, ülkemizin en başarılı eğitim kurumlarından, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz İmam Hatip Liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum." dedi.
AK PARTİ'DEN TEPKİ: SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, "AK Gençlik olarak LGBT'li bu sapkın ve sapık kadın ve zihniyetiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu pisliği kahkaha ve alkışlarıyla destekleyenler de bu alçaklığa ortak olmuştur. Yazıklar olsun" ifadelerini kullanarak Gülşen'e tepki gösterdi.
AK PARTİLİ HAMZA DAĞ: SOYTARILIĞI SANATÇI SANANLAR HADDİNİ BİLMELİ!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından Gülşen'e "Ahlaksızlığı özgürlük, terbiyesizliği cesaret, hakareti maharet sanan şarkıcının topluma fitne tohumu ekmek dışında hiçbir katkısı yok. Parasını verir LGBT bayrağı açtırırlar, parasını verir İmam Hatiplere saldırtırlar. Soytarılığı sanatçı sananlar haddini bilmeli!" sözleriyle tepki gösterdi.
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: "Bir İmam Hatipli olarak, İmam Hatiplerimize düşmanlık edenlere cevabımızı her zaman edebimizle vereceğiz. İmam Hatiplerimizi kendi çukur, kokuşmuş zihniyetleriyle bir tutmaya çalışanlar dün olduğu gibi bugün de yarın da hüsrana uğrayacak.
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: "Yazık, acınası, utanç verici bir zihniyet!"
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: KABUL EDİLEMEZ
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerini kınadı.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "En zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve 70 yıldır bu gayeye önder olan imam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İmam Hatip okullarını ve mensuplarını hedef alarak skandal bir yakıştırma yapan Gülşen'i kınayarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Öte yandan saat 14.00'te ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Merkezinde bir basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.
ÖNDER tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bir konseri sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunan Gülşen hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz.
İstanbul Adliyesi'ndeki suç duyurumuzla eş zamanlı olarak Türkiye'nin 81 ilindeki dernekler de suç duyurularını savcılıklara iletecek.
Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında İmam Hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir.
İmam Hatip Okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır.
Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyor, İmam Hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.
Toplumumuzu, aile yapımızı ve neslimizi ifsad etmeyi kendisine vazife bilen bu saygısız şahıs için tüm İmam Hatip Okulu mezunlarını ve mensuplarını, halkımızı hukuk önünde hesap sormaya davet ediyoruz.
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olarak bugün tüm illerimizde cumhuriyet savcılıklarına giderek suç duyurusunda bulunacağız. Öncesinde bir basın açıklaması yapacağız.
ÖNDER'DEN GÜLŞEN AÇIKLAMASI
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, şarkıcı Gülşen hakkında, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hukuki süreç başlatılacağını bildirdi.
ÖNDER'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Toplumu ifsat etmeyi kendisine vazife edinmiş, sanatı (!) ile konuşulamayan bir şahsın İmam Hatip camiasıyla ilgili hadsiz ifadelerini, iftira ve hakaret içeren ithamlarını aynen kendine iade ediyoruz. Şahsın hezeyanlarına karşı hukuki süreç başlatıyoruz. Aziz milletimizin göz bebeği olan İmam Hatip okullarımızın mezun ve mensuplarının bu gibi şahısların çirkin propagandalarına ve ucuz yollu gündemde kalma amaçlarına malzeme yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz."
"VİCDAN SAHİBİ TÜM AVUKATLARIMIZI ÜZERLERİNE DÜŞENİ YAPMAYA DAVET EDİYORUZ"
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Gülşen'in ortaya çıkan skandal sözleri sonrası yaptığı açıklamada, "Her geçen gün kirlenmiş zihinleriyle İmam Hatip Okullarımız üzerinden gündem oluşturmaya çalışanların çabalarını karşılıksız bırakmayacağız." dedi.
Abdullah Ceylan, "ÖNDER olarak bugün itibariyle okullarımıza ve çocuklarımıza yönelik her türlü mesnetsiz itham ve ahlaksız tavırlara karşı tüm hukuki süreçleri başlatıyoruz. Yalnızca mezun ve mensuplarımızı değil vicdan sahibi tüm avukatlarımızı üzerlerine düşeni yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
GENÇ İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ'NDEN TEPKİ
Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Akkaya, yaptığı yazılı açıklamada, şarkıcı Gülşen'in sahnede söylediği, imam hatiplilere yönelik sözlerine tepki gösterdi. Gülşen'in son konserinde imam hatiplilere karşı söylediği çirkin ifadeyi üzüntü içinde dinlediklerini belirten Akkaya, "Hayatında hiç imam hatip okullarının kapısının önünden geçmeyen birisinin bu şekilde sergilediği yaklaşımı bizi ziyadesiyle üzdü. Kendisinin gündeme gelmek için şarkılarını yetersiz bulduğu ve bu şekilde çıkışlar yaparak gündemde kalmak istediği kanaatindeyiz. Biz kendisi hakkında kötü söz yada fiilde bulunmayacağız. Bizim dinimizde bize kötülük dahi yapılsa iyilik ile karşılık vermek kuralı var. Biz iyi olmaktan ve iyilik yapmaktan yanayız. Gülşen hanımın belki fikirlerini değiştiremeyiz ancak kendisini imam hatip okullarımıza davet ederek, kendisine önyargılarından kurtulmasını tavsiye edebiliriz. İslamiyet hoşgörü dinidir, birlik ve beraberliği emreder, güzel geçinin diye de telkinlerde bulunur. Biz imam hatipliler olarak herkesin görüşüne, görünüşüne, fikrine ve yaşam tarzına saygı duymayı kendimize misyon edinirken Gülşen hanımın bu şekilde ayrıştırıcı bir dil kullanmasını ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi.
GÜLŞEN CEZA ALACAK MI? A HABER'DE AÇIKLADI
SÖZLERİ SUÇ MU? İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ MÜ?
Avukat Mehmet Sarı Gülşen'in sözlerine ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu:
Bu bir suç teşkil eden durumdur. Halkın bir kesimini kin ve nefret suçuyla ötekileştirme söz konusu. Türk Ceza Kanunu'nda bu durum cezalandırılır. İfade özgürlüğü için eleştiri olmalı söylenen şey ve kin, nefret söz konusu olmamalı.
TOPLUMUN BİR KESMİ KAŞINMAK İSTİYOR
Toplumsal bir kesime büyük bir hakaret var. Soruşturma çok daha genişletilmeli. Siyasal pozisyon almış sözde sanatçı kisvesi altında zihni sapık kişilerden bahsediyoruz.Bu sapık zihniyet bu tür girişimlerle toplumsal bir kesimi kaşımak istiyor. 2023 seçimlerinde bir sonuç doğurmaya dönük hareket edilmeye çalışılıyor.
İMAM HATİPLİLER TAZMİNAT DAVASI AÇMALI
Bu vatanın evlatlarına karşı zihni kirli kişilerden hukuki olarak hesap sorulacaktır. Diğer yönüyle İmam Hatip mezunları tazminat davası açmalılar. Milyonlarca kişi hukuk içinde bu isimlerden hesap sormalı. Türk yargısı da bu hadsiz girişimlerin hesabını sormalı. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız.
YANINA KAR KALMAYACAK
Bedenini açmak suretiyle sanatçılık kisvesi altında ortaya çıkan kişiler var. Rol model olması gereken kişiler toplumu ayrıştırmaya çalışıyor. Bunlar yapanın yanına kar kalmayacak.
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