Şarkıcı Gülşen’den İmam Hatiplilere skandal hakaret: Sapıklığı oradan geliyor! Gözaltına alındı | MEB de harekete geçti

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İmam Hatip okullarını ve mensuplarını hedef alarak skandal bir yakıştırma yapan Gülşen'i kınayarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Öte yandan saat 14.00'te ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Merkezinde bir basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.

ÖNDER tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir konseri sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunan Gülşen hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz.

İstanbul Adliyesi'ndeki suç duyurumuzla eş zamanlı olarak Türkiye'nin 81 ilindeki dernekler de suç duyurularını savcılıklara iletecek.

Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında İmam Hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir.

İmam Hatip Okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır.

Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyor, İmam Hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

Toplumumuzu, aile yapımızı ve neslimizi ifsad etmeyi kendisine vazife bilen bu saygısız şahıs için tüm İmam Hatip Okulu mezunlarını ve mensuplarını, halkımızı hukuk önünde hesap sormaya davet ediyoruz.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olarak bugün tüm illerimizde cumhuriyet savcılıklarına giderek suç duyurusunda bulunacağız. Öncesinde bir basın açıklaması yapacağız.

ÖNDER'DEN GÜLŞEN AÇIKLAMASI

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, şarkıcı Gülşen hakkında, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hukuki süreç başlatılacağını bildirdi.

ÖNDER'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplumu ifsat etmeyi kendisine vazife edinmiş, sanatı (!) ile konuşulamayan bir şahsın İmam Hatip camiasıyla ilgili hadsiz ifadelerini, iftira ve hakaret içeren ithamlarını aynen kendine iade ediyoruz. Şahsın hezeyanlarına karşı hukuki süreç başlatıyoruz. Aziz milletimizin göz bebeği olan İmam Hatip okullarımızın mezun ve mensuplarının bu gibi şahısların çirkin propagandalarına ve ucuz yollu gündemde kalma amaçlarına malzeme yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

"VİCDAN SAHİBİ TÜM AVUKATLARIMIZI ÜZERLERİNE DÜŞENİ YAPMAYA DAVET EDİYORUZ"

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Gülşen'in ortaya çıkan skandal sözleri sonrası yaptığı açıklamada, "Her geçen gün kirlenmiş zihinleriyle İmam Hatip Okullarımız üzerinden gündem oluşturmaya çalışanların çabalarını karşılıksız bırakmayacağız." dedi.

Abdullah Ceylan, "ÖNDER olarak bugün itibariyle okullarımıza ve çocuklarımıza yönelik her türlü mesnetsiz itham ve ahlaksız tavırlara karşı tüm hukuki süreçleri başlatıyoruz. Yalnızca mezun ve mensuplarımızı değil vicdan sahibi tüm avukatlarımızı üzerlerine düşeni yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

GENÇ İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ'NDEN TEPKİ

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Akkaya, yaptığı yazılı açıklamada, şarkıcı Gülşen'in sahnede söylediği, imam hatiplilere yönelik sözlerine tepki gösterdi. Gülşen'in son konserinde imam hatiplilere karşı söylediği çirkin ifadeyi üzüntü içinde dinlediklerini belirten Akkaya, "Hayatında hiç imam hatip okullarının kapısının önünden geçmeyen birisinin bu şekilde sergilediği yaklaşımı bizi ziyadesiyle üzdü. Kendisinin gündeme gelmek için şarkılarını yetersiz bulduğu ve bu şekilde çıkışlar yaparak gündemde kalmak istediği kanaatindeyiz. Biz kendisi hakkında kötü söz yada fiilde bulunmayacağız. Bizim dinimizde bize kötülük dahi yapılsa iyilik ile karşılık vermek kuralı var. Biz iyi olmaktan ve iyilik yapmaktan yanayız. Gülşen hanımın belki fikirlerini değiştiremeyiz ancak kendisini imam hatip okullarımıza davet ederek, kendisine önyargılarından kurtulmasını tavsiye edebiliriz. İslamiyet hoşgörü dinidir, birlik ve beraberliği emreder, güzel geçinin diye de telkinlerde bulunur. Biz imam hatipliler olarak herkesin görüşüne, görünüşüne, fikrine ve yaşam tarzına saygı duymayı kendimize misyon edinirken Gülşen hanımın bu şekilde ayrıştırıcı bir dil kullanmasını ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi.

GÜLŞEN CEZA ALACAK MI? A HABER'DE AÇIKLADI

SÖZLERİ SUÇ MU? İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ MÜ?

Avukat Mehmet Sarı Gülşen'in sözlerine ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu:

Bu bir suç teşkil eden durumdur. Halkın bir kesimini kin ve nefret suçuyla ötekileştirme söz konusu. Türk Ceza Kanunu'nda bu durum cezalandırılır. İfade özgürlüğü için eleştiri olmalı söylenen şey ve kin, nefret söz konusu olmamalı.

TOPLUMUN BİR KESMİ KAŞINMAK İSTİYOR

Toplumsal bir kesime büyük bir hakaret var. Soruşturma çok daha genişletilmeli. Siyasal pozisyon almış sözde sanatçı kisvesi altında zihni sapık kişilerden bahsediyoruz.Bu sapık zihniyet bu tür girişimlerle toplumsal bir kesimi kaşımak istiyor. 2023 seçimlerinde bir sonuç doğurmaya dönük hareket edilmeye çalışılıyor.