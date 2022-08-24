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CHP'li Özgür Özel'den öz eleştiri: Geçmişte yol yapmamak Türkiye için utanılacak bir iş

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.08.2022 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
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CHP’li Özgür Özel’den öz eleştiri: Geçmişte yol yapmamak Türkiye için utanılacak bir iş

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazaları üzerinden öz eleştiride bulundu. AK Parti hükümeti döneminde yapılan duble yolların 'yetersiz' kaldığını öne süren Özel, geçmişte yol yapılmamasını "Türkiye açısından utanılacak işler" olarak niteledi. Özel, bu açıklamasında dahi kazalardan hükümetin sorumlu olduğunu ima ederek 'yap işlet devret' modelini eleştirdi. Oysa, 2002'den günümüze kadar birçok projeye imza atan hükümet, bunların bir bölümünü muhalefetin kötülemeye çalıştığı 'yap işlet devret' modeliyle başardı.

Türkiye, Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazalarının yasını tutuyor. Mardin'de 20, Gaziantep'te 16 can kaybı var. Kazalarla ilgili soruşturmalar kapsamında, Gaziantep'te kazaya neden olan otobüs şoförü, Mardin'de ise 2 TIR şoförü tutuklandı.

Gelişmelere ilişkin TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyen Özel, Gaziantep ve Mardin'in Derik ilçesindeki trafik kazalarına ilişkin öz eleştiride bulundu.

"DUBLE YOLLAR MESELESİ HEP BERABER UTANACAĞIMIZ BİR MESELE"

Açıklamasında, 'yap işlet devret' modelini hedef alan Özel, "Meseleyi sadece yandaş müteahhitlere, yap, işlet, torunlara borç devret yöntemiyle yaptırılan geniş yollara, viyadüklere indirgemek, Derik gerçeğini görmemek demektir ya da Gaziantep'teki o ateşi duymamak demektir. Duble yollar meselesi, bizim hep beraber utanacağımız bir mesele, bu kadar gecikildiği için." diye konuştu.

"TÜRKİYE AÇISINDAN UTANILACAK İŞLER"

Almanya örneği veren Özel, "Almanya, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün şehirlerini otobanlarla bağlamışken birbirine ve kendi yurttaşından 1 lira para almıyorken, bu kadar gecikilmiş duble yollar ve çağın gereklerini karşılamayan saçma sapan işler, maalesef Türkiye açısından utanılacak işlerdir. Bu utancı AK Parti ile sınırlı tutmuyoruz." dedi.

Özel'in eleştirilerinin aksine, 2002'den günümüze kadar birçok projeye imza atan hükümet, bunların bir bölümünü muhalefetin kötülemeye çalıştığı 'yap işlet devret' modeliyle başardı.

2002'DEN BUGÜNE RAKAMLARLA TÜRKİYE'DE ULAŞTIRMA

Türkiye 2002'den günümüze AK Parti iktidarıyla ulaşımda devrim yaptı. Muhalefet her defasında Yap-İşlet-Devret modelini karalamaya çalışırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin etkili bir şekilde kullandığı bu yöntemle 2002'de 6.101 km olan bölünmüş yol uzunluğu bugün 28.550 km'ye, 2002'de 1.1715 km olan otoyol uzunluğu ise bugün 3.532 km'ye çıktı.

Türkiye'ye yap-işlet-devret modeli ile kazandırılanlar:

2002'de 6.101 km olan bölünmüş yol uzunluğu bugün 28.550 km'ye çıktı.

2002'de 1.1715 km olan otoyol uzunluğu bugün 3.532 km'ye çıktı.

AK Parti döneminde 311 kilometre olan Köprü ve Viyadük uzunluğu 724 kilometreye yükseldi.

20 yılda otoyol ağı 2 kattan fazla arttı 20 YILDA OTOYOL AĞI 2 KATTAN FAZLA ARTTI

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