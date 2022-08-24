CHP’li Özgür Özel’den öz eleştiri: Geçmişte yol yapmamak Türkiye için utanılacak bir iş

"DUBLE YOLLAR MESELESİ HEP BERABER UTANACAĞIMIZ BİR MESELE"

Açıklamasında, 'yap işlet devret' modelini hedef alan Özel, "Meseleyi sadece yandaş müteahhitlere, yap, işlet, torunlara borç devret yöntemiyle yaptırılan geniş yollara, viyadüklere indirgemek, Derik gerçeğini görmemek demektir ya da Gaziantep'teki o ateşi duymamak demektir. Duble yollar meselesi, bizim hep beraber utanacağımız bir mesele, bu kadar gecikildiği için." diye konuştu.