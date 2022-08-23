23 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından tahıl kooridoru açıklaması: Bir gemi daha yola çıktı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından tahıl kooridoru açıklaması: Bir gemi daha yola çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından tahıl kooridoru açıklaması: Bir gemi daha yola çıktı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 1 gemi daha bu sabah hareket etti. Ayrıca Ukrayna’dan gelen 3 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 3 geminin de bugün denetlemesi yapılacak." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu geminin Çornomorsk Limanı'ndan hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna'dan gelen 3 gemi ile Ukrayna'ya gidecek 3 geminin de bugün denetleneceği kaydedildi.

Tahıl sevkiyatında 2 gemi daha yola çıktı TAHIL SEVKİYATINDA 2 GEMİ DAHA YOLA ÇIKTI
35 bin 786 terörist etkisiz hale getirildi "35 BİN 786 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
17 günde 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı 17 GÜNDE 622 BİN TONDAN FAZLA TAHIL SEVKİYATI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA