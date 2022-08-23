Son dakika | AK Parti'de olağanüstü toplantı! Partisinin genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel başkan yardımcıları ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Saati 14.00'te başlayan toplantı, basına kapalı olarak devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, saat 14.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 'seçim çalışmaları ve ekonomi' başlıklı toplantıda partisinin bazı genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi.
Toplantıda ayrıca Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz yer aldı. Toplantı, basına kapalı olarak devam ediyor.
TOPLANTININ GÜNDEMİ SEÇİM HAZIRLIKLARI
AK Parti'deki olağanüstü toplantının detaylarını A Haber ekibinden Rüya Akkuş aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Sürpriz bir toplantı olduğunu söyleyelim. Başkan Erdoğan'ın da planlı gündeminde bu toplantı yer almıyordu.
Anlık olarak gelişen bir toplantı olduğu ifade ediliyor. Başkan Erdoğan, bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir görüşmesi olacaktı. Saat 17'de başlayacaktı. Saat 14'te içinde bulunduğumuz saatte AK Parti'de olağanüstü bir toplantı planlandı. İçinde elbette ki seçim hazırlıkları da olduğu ifade ediliyor ancak toplantının geneline dair henüz bir bilgi alabilmiş değiliz.
Katılımcılara bakacak olduğumuzda seçim işleri başkanlarının da bulunacak olması sebebiyle bir seçim hazırlığının değerlendirilecek olduğu tahmin ediliyor. Kapsam içerisinde Mehmet Muş'un da katılıyor olması acaba ekonomi ağırlıklı bir toplantı olabilir mi sorusunu akıllara getiriyor.
AK PARTİ'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI / VİDEO
AÇIKLAMA OLACAK MI?
Bu toplantıdan sonra bir açıklama yapılması beklenmiyor ancak olursa eğer bir açıklama gelişebilirse bu kez de gözler aslında Ömer Çelik de olacak gibi gözüküyor. Çünkü kendisi de toplantıya katılacak kişiler arasında yer alıyor.
KİMLER KATILIYOR?
Bizim ulaştığımız bilgiler arasında Hayati Yazıcı, Leyla Şahin Usta, Özlem Zengin, Hamza Dağ, Ali İhsan Yavuz, Erkan Kandemir yine bu toplantıya katılan isimler.
Her ne kadar format itibarıyla bir MYK toplantısına benziyor olsa da yetkililer bunun bir MYK toplantısı olmadığını ifade ediyor. Ancak kapsam ve içerik henüz bizlerle paylaşılmadı. Bizler de bu kapsamda seçim hazırlıklarının gözden geçirildiğini bu noktada bir koordinasyon toplantısı olduğunu en azından şimdilik ifade edebiliriz.
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