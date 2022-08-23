Son dakika | AK Parti’de olağanüstü toplantı

Katılımcılara bakacak olduğumuzda seçim işleri başkanlarının da bulunacak olması sebebiyle bir seçim hazırlığının değerlendirilecek olduğu tahmin ediliyor. Kapsam içerisinde Mehmet Muş'un da katılıyor olması acaba ekonomi ağırlıklı bir toplantı olabilir mi sorusunu akıllara getiriyor.

AK PARTİ'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI / VİDEO

AÇIKLAMA OLACAK MI?

Bu toplantıdan sonra bir açıklama yapılması beklenmiyor ancak olursa eğer bir açıklama gelişebilirse bu kez de gözler aslında Ömer Çelik de olacak gibi gözüküyor. Çünkü kendisi de toplantıya katılacak kişiler arasında yer alıyor.

KİMLER KATILACAK?

Bizim ulaştığımız bilgiler arasında Hayati Yazıcı, Leyla Şahin Usta, Özlem Zengin, Hamza Dağ, Ali İhsan Yavuz, Erkan Kandemir yine bu toplantıya katılan isimler.

Her ne kadar format itibarıyla bir MYK toplantısına benziyor olsa da yetkililer bunun bir MYK toplantısı olmadığını ifade ediyor. Ancak kapsam ve içerik henüz bizlerle paylaşılmadı. Bizler de bu kapsamda seçim hazırlıklarının gözden geçirildiğini bu noktada bir koordinasyon toplantısı olduğunu en azından şimdilik ifade edebiliriz.