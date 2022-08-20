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Mardin'de freni patlayan kamyon kıraathaneye girdi! 8 kişi hayatını kaybetti! Çok sayıda yaralı var

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 20.08.2022 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
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Mardin’de freni patlayan kamyon kıraathaneye girdi! 8 kişi hayatını kaybetti! Çok sayıda yaralı var

Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirirken hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da olduğu bildirildi. İşte o anlar...

Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gaziantep'te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi. İlçede akarşakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.

Kazazedelere yardım görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara de arkadan gelen başka bir TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İŞTE OLAY YERİNDEN GELEN FOTOĞRAFLAR

Ayrıntılar geliyor

Mardin’de freni patlayan TIR dehşet saçtı! MARDİN'DE FRENİ PATLAYAN TIR DEHŞET SAÇTI!

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