Mardin’de freni patlayan kamyon kıraathaneye girdi! 8 kişi hayatını kaybetti! Çok sayıda yaralı var

Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.