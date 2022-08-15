CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan faşist söylemleri sokağa yansıdı: 4 Suriyeliyi bıçaklandı

TANJU ÖZCAN'DAN SIĞINMACILARA, 'ARTIK İSTENMİYORSUNUZ, DÖNÜN ÜLKENİZE' İLANI

Sığınmacılar konusunda zaman zaman yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz mayıs ayında, kentteki billboard'lara sığınmacılarla ilgili Türkçe ve Arapça yazılı bir ilan astırdı. İlanda "Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" ifadeleri yer aldı.

Tanju Özcan'ın isminin yazılı olduğu, 'Bolu Belediyesi'nden geçici sığınmacılara son çağrı' başlıklı Türkçe ve Arapça yazılan ilanda, "Geçici sığınmacılara sesleniyorum; 11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Türk milleti de kıt kaynakları ile yılardır size sahip çıkıyor. Artık bu misafirlik fazla uzadı. Ülkemizdeki ekonomik buhranı görüyorsunuz. Gençlerimiz işsiz, aileler açlık sınırının altında yaşıyor. Bu şartlarda artık sizinle paylaşacak ekmeğimiz ve suyumuz kalmadı. Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" ifadelerine yer verildi.

Caddelerdeki bilboardlara asılan ilanları görenler durarak, yazılanları okudu.