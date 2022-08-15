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CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan faşist söylemleri sokağa yansıdı: 4 Suriyeliyi bıçaklandı

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Giriş Tarihi: 15.08.2022 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
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CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan faşist söylemleri sokağa yansıdı: 4 Suriyeliyi bıçaklandı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju ÖzcanT anju Özcan’ın sürekli yabancı düşmanlığı yaptığı Bolu’da üzücü olay yaşandı. Tanju Özcan faşist söylemleri sokağa yansıdı. “Defolun ülkemizden” diyen saldırganlar, 4 Suriyeliyi bıçakla yaraladı. Öte yandan Tanju Özcan isminin yazdığı "Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" afişleri ile sığınmacıları hedef almıştı.

Üzücü olay, önceki akşam Bolu Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Atatürk Orman Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta oturan Suriye uyruklu A.H.H., A.A. ve S.A. ve M.E. ile "Niye oturuyorsunuz burada, defolun gidin ülkemizden" diyen Türk vatandaşları M.A., Ş.T., Ş.Ö. ve A.A. arasında tartışma çıktı.

SURİYELİLER BIÇAKLANDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Suriye uyruklu A.H.H., A.A. ve S.A. çeşitli yerlerinden bıçaklandı. M.E. ise darp edildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan, A.A.H. ve M.E. tedavilerinin ardından taburcu olurken, S.A. ve A.A.'nın hastanedeki tedavileri sürüyor. Polis ekipleri tarafından yakalanan saldırganlar, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

TANJU ÖZCAN'DAN SIĞINMACILARA, 'ARTIK İSTENMİYORSUNUZ, DÖNÜN ÜLKENİZE' İLANI
Sığınmacılar konusunda zaman zaman yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz mayıs ayında, kentteki billboard'lara sığınmacılarla ilgili Türkçe ve Arapça yazılı bir ilan astırdı. İlanda "Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" ifadeleri yer aldı.

Tanju Özcan'ın isminin yazılı olduğu, 'Bolu Belediyesi'nden geçici sığınmacılara son çağrı' başlıklı Türkçe ve Arapça yazılan ilanda, "Geçici sığınmacılara sesleniyorum; 11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Türk milleti de kıt kaynakları ile yılardır size sahip çıkıyor. Artık bu misafirlik fazla uzadı. Ülkemizdeki ekonomik buhranı görüyorsunuz. Gençlerimiz işsiz, aileler açlık sınırının altında yaşıyor. Bu şartlarda artık sizinle paylaşacak ekmeğimiz ve suyumuz kalmadı. Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" ifadelerine yer verildi.

Caddelerdeki bilboardlara asılan ilanları görenler durarak, yazılanları okudu.

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