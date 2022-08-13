Adalet Bakanı Bakanı Bekir Bozdağ’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na soru: Elinizde YSK’da olmayan hangi bilgi var?

Cemevlerine yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, "Cemevi de bizimdir cami de bizimdir. Alevi de Sünni de bizimdir. Alevi de Sünni de bu ülkenin bütün renkleri ve dilleri de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Bizi birleştiren bunca şey varken ayrıştırmak için hesap yapanlar, dün olduğu gibi bugün de beyhude uğraşanlardır. Milletimizin arasındaki sevgi, saygı bağlarını koparmaya; birliğimizi, diriliğimizi bozmaya; insanlarımız arasında fitne, fesat sokmaya kimse muvaffak olamayacaktır. Son günlerde cemevlerine ve Alevi kardeşlerimizin dernek ve vakıflarına dönük saldırıların ne hesapla yapıldığını bütün vatandaşlarımız görüyor ve biliyor. Hem Alevi hem Sünni kardeşlerimiz basiretle olanı biteni takip ediyor. İçişleri Bakanlığı'mız, güvenlik güçlerimiz bu saldırıyı yapanları hemen yakaladı, yargıya teslim etti, büyük oyunu, büyük tuzağı, büyük hesabı bozdu. Türkiye'nin üzerine kim ne hesap yaparsa yapsın bilinmelidir ki bu hesapları bozmaya bu devletin gücü, bu milletin basireti fazlasıyla yeter ve artar" dedi.





"TÜRKİYE'NİN YOLUNU HİÇBİR KİRLİ HESAP KAPATAMAYACAK"



Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün 'Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751'inci Yıl Dönümü Anma Programı'na katılacağını kaydeden Bakan Bozdağ, bunların son derece anlamlı olduğunu vurguladı. Bozdağ, "Bunu da sabote etmek için farklı yerlere çekmek için bir gayretin içerisinde olanları görüyoruz. Bu ülkenin cumhurbaşkanı vatandaşlarının yanına gidiyor, onlarla beraber oluyor, onlarla lokma paylaşıyor, onları dinliyor, onların dertleriyle dertleşiyor. Bundan kıymetli bir şey olabilir mi? Olamaz. Bundan fevkalade rahatsız olanların bulunduğunu görüyoruz. Şunu herkesin bilmesi lazım; biz milletimizin birliğini, dirliğini, kardeşliğini, hukukunu ayakta tutmaya, bunları bozmak isteyen her türlü şer odağının karşısında durmaya, her türlü hesabı dün olduğu gibi bugün de yarın da bozmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin yolunu hiçbir kirli hesap kapatamayacaktır" diye konuştu.



"ADAMIN SEÇİMDEN HABERİ YOK"



Muhalefetin seçim güvenliği tartışmaları başlattığını dile getiren Bakan Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok' açıklamasına tepki göstererek, şöyle konuştu:



"Sayın Kılıçdaroğlu, 'Benim elimde YSK'nın elinde olmayan bilgiler var' diyor. Adamın seçimden haberi yok, haberi olsa böyle bir açıklamayı yapmaz. Hatırlarsanız daha önce kendi seçimde gidip oy kullanamadı. Seçim nasıl yapılır, seçim sandıkları nasıl olur; seçmen kütükleri, seçmen listeleri nasıl olur; buna dair bir bilgisi yok. Birileri Kemal beyi fena aldatıyorlar, fena faka bastırıyorlar. Seçmen listeleri YSK'da var. Güncellenmesi şu anda yapılmamış ama partiler isterse onlara verebiliyor YSK, kanun buna amir. Belli ki YSK'daki bilgiler yetmemiş, bunların elinde başka bilgiler var. Adalet bakanı olarak soruyorum Sayın Kılıçdaroğlu'na; sizin elinizde YSK'nın elinde olmayan hangi bilgi var? Size bu bilgileri kim servis etti, nereden aldınız? Çünkü kişisel verilerin korunması anayasal bir haktır. Kişisel verileri korumak için bir kurumumuz, kurulumuz var. Bütün kamu kurum ve kuruluşları vatandaşlarımızın kişisel verilerini korumakla sorumludur. Nereden aldınız bunu? Neşru bir yoldan almadığınız açık. Eğer meşru yoldan aldıysa Sayın Kılıçdaroğlu açıklasın, 'YSK'dan aldım, nüfustan aldım' desin. Nereden aldın? Açıklamıyor. Bir gizem veriyor yaptığı açıklamaya sonra yanındakiler bu gizemi düzeltmeye gayret ediyorlar, çaba sarf ediyorlar; beyhude. Çünkü bunlar, seçmenlerin zihninde, oy kullanacak kişilerin doğum yerlerine göre onları tasnif edip vatandaşlarımızın arasına fitne ve fesat sokmak istiyorlar. 'Şunun doğum yeri bura; o zaman şu, bu millettenmiş. Şunun doğum yeri şura; o zaman şu, şu inançtan'. Siz fişleme mi yapıyorsunuz bu milleti? Doğum yerlerine göre, analarının, babalarının adlarına göre, ilçelerine, illerine göre bu insanların seçmen tercihleri hakkında değerlendirme mi yapıyorsunuz? Bu da suç, kabul edilemez bir durum. Korkunun ecele faydası yoktur. Bunlar gördüler sonucu şimdiden oraya buraya saldırıyorlar."