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Son dakika | Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırı olayında flaş gelişme! 9 kişi gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
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Son dakika | Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş’a saldırı olayında flaş gelişme! 9 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi...Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Olayın perde arkasından husumet çıktı.

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