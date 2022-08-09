Son dakika | Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırı olayında flaş gelişme! 9 kişi adliyeye sevk edildi
Alevi Vakıflar Federasyonu ikinci başkanı Selami Sarıtaş’a yönelik yapılan saldırının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin 26 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayı dernek yönetiminde üye olan Naki D.’nin başkanlık mücadelesi için azmettirdiği öne sürüldü.
Alevi Vakıflar Federasyonu İkinci Başkanı Selami Sarıtaş'a yönelik saldırı 5 Ağustos'ta Kartal Orhantepe Mahallesi'nde yaşandı. Sarıtaş 21.30 sıralarında otomobiliyle evine dönüyordu. Evine yaklaştığı sırada yanına motosikletli 2 kişi yaklaştı. Adres sorma bahanesiyle Sarıtaş'a yaklaşan şüpheliler, Kartal Cemevi Başkanı'nı darp etmeye başladı. Direksiyon başında olan Sarıtaş, saldırganlardan kurtulmak için gaza bastı. Hareket eden araç kontrolden çıkarak çöp konteynerine çarptı. Sarıtaş'ın oğlu sesler üzerine evden çıkarak babasının yardımına koşunca saldırganlar kaçtı.
ÖZEL EKİP KURULDU
Olayın ardındın İstanbul Emniyeti çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü özel bir ekip kurdu. Kameralar incelendi. Saldırganlar görüntülerden tespit edildi. Şüphelilerden birinin Serkan G. diğerinin Ahmet Y. olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin toplam 26 suç kaydı olduğu tespit edildi. Özel ekip olayın ardını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürdü. Araştırmalarda iki ismin Muhittin F.'den talimat aldığını tespit etti. Şüphelilerden saldırıda yer alan Ahmet Y. ve Muhittin F. gözaltına alındı. Muhittin F.'nin Selami Sarıtaş'a saldırılması için Murat D'den talimat aldığı iddia edildi. Bunun üzerine polis reklam işleri yapan şüpheliyi de yakaladı. Şüphelinin de darp eylemi için Naki D.'den talimat aldığını söylediği iddia edildi. İddiaya göre Dernekte yönetim kurulu üyesi olan Naki D. Başkanla husumetinden dolayı başkanı darp ettirmek için adam ayarladı. Murat D. isimli şahsa durumu anlattı o da Muhittin F.'ye söyledi Muhittin F. ise olayı yapan Serkan G. ve Ahmet Y.'ye söyledi. Onlarında olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Olayın Naki D.'nin başkanlık mücadelesi için yaptırdığı öne sürüldü.
AZMETTİRİCİ AYNI DERNEKTE
Polis ekipleri, ilk alınan şüphelilerin ardından dün de operasyon düzenledi. İki günde Naki D.'nin de aralarda olduğu 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan Naki D.'nin de Selami Sarıtaş ile aynı dernekte yönetici olduğu öğrenildi. Naki D.'nin Sarıtaş ile kişisel husumeti olduğu bu sebeple saldırı düzenlettiği iddia edildi.
9 ŞÜPHELİNİN 84 SUÇ KAYDI VAR
Polis ekiplerinin saldırıda yer alan diğer şüpheliyi gözaltına almak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Naki D., Murat D., Muhittin F., Ahmet Y., Bora S., Burak E., Emre Y., Seydi A. ve Recep O.'nun işlemlerini sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerden Naki D. dışında diğerlerinin suç kayıtları olduğu belirtildi. Firari Serkan G. ile birlikti poliste suç kaydı olan 9 ismin 84 suç kaydı olduğu öğrenildi.
NE OLMUŞTU!
KARTAL CEMEVİ BAŞKANI SELAMİ SARITAŞ'A SALDIRI
Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, evinin önünde saldırıya uğradı. Sarıtaş'ı ziyaret eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Selami Sarıtaş Dede'ye yapılan çirkin saldırıyı lanetliyorum. Muharrem Ayı'nda birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kastedenler hukuk önünde asla cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı. Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan ise, "Biz bunun arkasında bir oyun, provokasyon olduğunu düşünüyoruz" dedi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
YERLİKAYA: MUHARREM AYI'NDA KARDEŞLİĞİMİZE KASTEDENLER CEZASIZ KALMAYACAK"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Sayın Selami Sarıtaş evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Sayın Selami Sarıtaş'ı ziyaret ettik, geçmişolsun dileklerimizi sunduk. Selami Sarıtaş Dede'ye yapılan çirkin saldırıyı lanetliyorum. Muharrem Ayı'nda birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kastedenler hukuk önünde asla cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı.
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