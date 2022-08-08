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Türkiye’de yapı sektörünün dev ismi Kamuran Akbay’dan çok önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 08.08.2022 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
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Türkiye’de yapı sektörünün dev ismi Kamuran Akbay’dan çok önemli açıklamalar
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