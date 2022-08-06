Son dakika: Başkan Erdoğan 3,5 yıllık aranın ardından bugün İzmit'e gidiyor! Ödül töreni ve toplu açılış törenine katılacak
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3,5 yıllık aranın ardından bugün İzmit’e gidiyor. Başkan Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılacak. Öte yandan Erdoğan, Milli İrade Meydanı'nda TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmit'e gidecek. Erdoğan, İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek olan 10. Açılış Bayramı'nda Kocaelililere seslenecek.
Başkan Erdoğan, miting öncesi Kocaeli'ye değer katanları ödüllendirecek. "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar" ödül töreni, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilecek.
"KOCAELİ CUMHURBAŞKANIMIZI ÇOK ÖZLEDİ"
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit Milli İrade Meydanı'nda bugüne kadar birçok miting ve toplu açılışa katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3,5 yıllık aranın ardından yeniden aynı yerde Kocaelilerle buluşacağına dikkat çekti.
Ellibeş, "Cumhurbaşkanımızın bu arada da ilimize ziyaretleri oldu. Ancak İzmit Milli İrade Meydanı'ndaki buluşmaların yeri her zaman ayrı olmuştur. Bu buluşmanın da çok özel ve coşkulu geçeceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın gönlünde Kocaeli'nin ayrı bir yeri olduğunu, şehrimizi evi gibi gördüğünü biliyoruz. Marmara Bölgesi'nde İstanbul dışında ilk programını ilimizde yaparak bunu bir kez daha gösterdi. Son kabine toplantısından sonra da ilimize yapacağı ziyarete dikkat çekti. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin duyurusunu yaparken ilimizdeki yatırım ve eserleri anarak, cumartesi günü burada olacağını hatırlattı. Bu bizler için çok değerli. Bu duygularla İzmit Milli İrade Meydanı'nda 6 Ağustos Cumartesi günü son dönemin yükselen değeri büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirilecek 10. Açılış Bayramına tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kulüp arayan Ronaldo'dan Galatasaray açıklaması: Cristiano Ronaldo Galatasaray'a transfer olacak mı? GS teklif yapmıştı
- Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 BJK Kayserispor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
- ÖSYM tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
- Yaz tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılıyor?
- Akaryakıt indirimi son dakika: 6 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- LGS 3. tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB LGS lise 2. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları erken açıklanır mı?
- YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek, geç tercih tarihleri açıklandı mı?
- KPSS takvimi açıklandı! KPSS 2022 sınavı ne zaman yapılacak? KPSS ne zamana ertelendi?
- Grönland köpek balığı doğumundan yaklaşık ne kadar sonra üreyecek olgunluğa ulaşır?
- 16 Nisan 2022'de Güney Kore'de kapalı bir spor salonunda hangisi insan eliyle fırlatıldıktan sonra havada yaklaşık 77 metre yol alarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?
- Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir deyim değildir? KİM MİLYONER...