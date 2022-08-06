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Son dakika: Başkan Erdoğan 3,5 yıllık aranın ardından bugün İzmit'e gidiyor! Ödül töreni ve toplu açılış törenine katılacak

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Giriş Tarihi: 06.08.2022 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan 3,5 yıllık aranın ardından bugün İzmit’e gidiyor! Ödül töreni ve toplu açılış törenine katılacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3,5 yıllık aranın ardından bugün İzmit’e gidiyor. Başkan Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılacak. Öte yandan Erdoğan, Milli İrade Meydanı'nda TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmit'e gidecek. Erdoğan, İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek olan 10. Açılış Bayramı'nda Kocaelililere seslenecek.

Başkan Erdoğan, miting öncesi Kocaeli'ye değer katanları ödüllendirecek. "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar" ödül töreni, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilecek.

"KOCAELİ CUMHURBAŞKANIMIZI ÇOK ÖZLEDİ"
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit Milli İrade Meydanı'nda bugüne kadar birçok miting ve toplu açılışa katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3,5 yıllık aranın ardından yeniden aynı yerde Kocaelilerle buluşacağına dikkat çekti.

Ellibeş, "Cumhurbaşkanımızın bu arada da ilimize ziyaretleri oldu. Ancak İzmit Milli İrade Meydanı'ndaki buluşmaların yeri her zaman ayrı olmuştur. Bu buluşmanın da çok özel ve coşkulu geçeceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın gönlünde Kocaeli'nin ayrı bir yeri olduğunu, şehrimizi evi gibi gördüğünü biliyoruz. Marmara Bölgesi'nde İstanbul dışında ilk programını ilimizde yaparak bunu bir kez daha gösterdi. Son kabine toplantısından sonra da ilimize yapacağı ziyarete dikkat çekti. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin duyurusunu yaparken ilimizdeki yatırım ve eserleri anarak, cumartesi günü burada olacağını hatırlattı. Bu bizler için çok değerli. Bu duygularla İzmit Milli İrade Meydanı'nda 6 Ağustos Cumartesi günü son dönemin yükselen değeri büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirilecek 10. Açılış Bayramına tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.

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