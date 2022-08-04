İşte tek merkezden Türkiye düşmanlığı için yönetilen uluslararası medya! Silahları en güçlü bombalardan bile tehlikeli: Yalan üretimi
Oxford Üniversitesi'ne bağlı Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'nün çalışması, yalan habere en fazla maruz kalan ülkenin Türkiye olduğunu gözler önüne serdi. CNN Internatıonal, New York Times, Amerikan FOX TV, The Associated Press, BBC, The Guardian, BBC Türkçe, Euronews Türkçe, DW Türkçe, Russia Today, Independent Türkçe'nin aralarında bulunduğu medya kuruluşlarının ülkemizi hedef alan algıya yönelik yalan haberlerini sizleri içi derledik.
Times, BBC Türkçe ve Euronews Türkçe; İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece'ın "Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz" dediğini ileri süren bir haber yayınladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yazar Fatih Altaylı söz konusu yalana ortak oldu. Wallace, haberi bizzat yalanlandı. BBC Türkçe ve Euronews Türkçe, yalan haber nedeniyle özür diledi. (21 Ağustos 2021)
KİRAZLI BALABAN TEPESİ'NDE BULUNAN ALTIN MADEN SAHASI KAZ DAĞLARI OLARAK ÇARPITILDI
Alman menşeili Deutch Welle'nin Türkçe yayın yapan sitesi; Kirazlı Balaban Tepesi'ni Kaz Dağları'ndaymış gibi gösteren ve günlerce süren yayınında "Kaz Dağları'ndaki Kirazlı maden projesi işletmeye açıldığında siyanürle yapılacak ayrıştırma faaliyeti, çevre ve sağlıkla ilgili çok ciddi risklere yol açacak" denildi. (9 Ağustos 2019)
"TÜRKİYE SİVİLLERİ BOMBALIYOR" YALANI
Barış Pınarı Harekatı'nı bölgeden takip eden CNN International muhabiri, Türkiye'nin sivilleri bombaladığını iler sürerek "Sivillerin yaşadığı bölgeler tehlike altında" ifadelerini kullandı. (10 Ekim 2019)
HAİN DARBE GİRİŞİMİNE AÇIK DESTEK
Ülkemizde de kanalı bulunan FOX, Amerika'da yayın yapan kanalından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yapılan özel yayında konukların; "Bunlar bizim çocuklarımız bunlara sahip çıkmalıyız. Ya İslam kazanacak ya da biz kazanacağız" mesajı verilmesine müsaade edilmişti. (15 Temmuz 2016)
INDEPENDENT TÜRKÇE'DEN HER DALDA YALAN!
İngilizlerin Suudi Arabistan tarafından finanse edilen gazetesi Independent'ın Türkçe yayın yapan sitesi Twitter hesabından, Belçika'da eline tükürüp metrodaki boruya süren şahsın gözaltına alınmasını Türkiye olarak paylaştı. (11 mart 2020)
Independent Türkçe ayrıca; kırmızı kategoride aranan 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'i 'komutan' diye tanıtarak bir skandala da imza attı. (27 Ocak 2020)
Dezenformasyonda sınır tanımayan Independent Türkçe'nin çarpıtmaları bunlarla da sınırlı değil... Oslo'da, terör örgütü PKK yandaşlarının Türk ailenin aracına saldırmasını "Norveç'te karşıt görüşlü iki eylem çakıştı" başlığıyla verildi. Site ayrıca; Türk Hava Yolları'nı (THY) koronavirüsün vurduğunu iddia etmişti. (26 Ekim 2019)
LİSTEDE BİLE OLMAYAN TÜRKİYE'NİN FOTOĞRAFINI KULLANDI
Son zamanlarda dezenformasyonda en çok tercih edilen ve ne yazık ki en etkili olan yöntem ise fotoğraf çarpıtması...
New York Times, "Trump, Avrupa'dan seyahati 30 gün boyunca askıya aldı" haberinde İstanbul'daki Kılıç Ali Paşa Camii ile Taksim Meydanı'ndan fotoğraflar kullanıldı. Ancak Kısıtlama listesinde Türkiye bulunmuyordu. (12 Mart 2020)
HABER AVUSTRALYA, FOTOĞRAF İSTANBUL!
CNN Internatıonal; Avustralya Melbourne'de 2020'de yapılacak Formula 1 Dünya Şampiyonası Avustralya Grand Prix'sinin koronavirüs nedeniyle iptal edilebileceğine ilişkin haber de İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Başakşehir-Kopenhag maçından kare kullanıldı. (14 Mart 2020)
TRUMP'UN KORONAVİRÜS TESTİ, GÖRSEL YİNE TÜRKİYE'DEN!
The Associated Press (AP), Amerika Başkanı Donalp Trump'ın koronavirüs testi yaptıracağına yönelik haberinde yine Türkiye'den bir fotoğrafa başvuruldu. (13 Mart 2020)
HABER KANADA'DAN, FOTOĞRAF TÜRKİYE'DEN!
BBC ve The Guardian, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun koronavirüse yakalandığı haberini Türkiye'den bir fotoğrafla servis etti, tepkilerin ardından Türkiye fotoğrafı değiştirildi. (13 Mart 2020)
RUSYA TODAY DE, FOTOĞRAFLI ÇARPITMAYA BAŞVURDU!
Russia Today (RT), koronavirüs nedeniyle ertelenen spor müsabakalarıyla ilgili haberinde İstanbul'da oynanan Başakşehir-Kopenhag futbol maçından kare servis etti. (14 Mart 2020).
TÜRK BAYRAĞININ ÖNÜNE ASYALI FOTOĞRAFI KULLANDI
İngiliz yayın organı BBC'nin Türkçe yayın yapan sitesi; koronavirüs hakkındaki haberinde Türk bayrağı önünde bir Asyalı fotoğrafı kullandı. (16 Mart 2020)
PKK KATLİAM YAPTI, VOA VE REUTERS ÜLKEMİZİ SUÇLADI
Irak'ın Duhok kentinde PKK'lı ve bazı yerel silahlı terör örgütü mensuplarınca yapılan terör saldırısında çok sayıda sivilin hayatını kaybetti, birçoğu ise yaralandı. İngiliz haber ajansı Reuters; bu haberi, "Türkiye'nin Irak'ın Dohuk ilindeki tatil köyüne düzenlediği saldırıda 8 kişi öldü, 23 kişi yaralandı" şeklinde servis ederken ABD merkezli Amerika'nın Sesi VOA (Voice of America) Türkçe de, "Türkiye'nin Irak'taki hava saldırısında turistler öldü" dedi. Ancak; saldırının bir terör saldırısı olduğu Irak Meclisindeki Sünni es-Siyade Koalisyonu Başkanı Hamis Hançer tarafından bizzat açıklandı. (20 Temmuz 2022)
İngiliz haber ajansı Reuters; bu haberi, "Türkiye'nin Irak'ın Dohuk ilindeki tatil köyüne düzenlediği saldırıda 8 kişi öldü, 23 kişi yaralandı" şeklinde servis ederken ABD merkezli Amerika'nın Sesi VOA (Voice of America) Türkçe de, "Türkiye'nin Irak'taki hava saldırısında turistler öldü" dedi. Ancak; saldırının bir terör saldırısı olduğu Irak Meclisindeki Sünni es-Siyade Koalisyonu Başkanı Hamis Hançer tarafından bizzat açıklandı. (20 Temmuz 2022)
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