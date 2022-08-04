İşte tek merkezden Türkiye düşmanlığı için yönetilen uluslararası medya! Silahları en güçlü bombalardan bile tehlikeli: Yalan üretimi

INDEPENDENT TÜRKÇE'DEN HER DALDA YALAN!

İngilizlerin Suudi Arabistan tarafından finanse edilen gazetesi Independent'ın Türkçe yayın yapan sitesi Twitter hesabından, Belçika'da eline tükürüp metrodaki boruya süren şahsın gözaltına alınmasını Türkiye olarak paylaştı. (11 mart 2020)



Independent Türkçe ayrıca; kırmızı kategoride aranan 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'i 'komutan' diye tanıtarak bir skandala da imza attı. (27 Ocak 2020)

Dezenformasyonda sınır tanımayan Independent Türkçe'nin çarpıtmaları bunlarla da sınırlı değil... Oslo'da, terör örgütü PKK yandaşlarının Türk ailenin aracına saldırmasını "Norveç'te karşıt görüşlü iki eylem çakıştı" başlığıyla verildi. Site ayrıca; Türk Hava Yolları'nı (THY) koronavirüsün vurduğunu iddia etmişti. (26 Ekim 2019)