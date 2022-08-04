CHP’li Adanabüyükşehir Belediyesi’nin işten çıkardığı şehit eşine Başkan Erdoğan sahip çıktı

CUMHURBAŞKANI DEVREYE GİRDİ

Ziyarette şehit eşi Hatice Batırır'ı teselli eden Sarıeroğlu, "Şehit eşlerimiz, şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sizlere çok selamı var. Dün kendisi bizleri aradı. Televizyonda görmüş ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Belediye Başkanımız ile de görüştük. İnşallah bundan sonra sizi Yüreğir Belediyemizde, Başkanımızın çalışma arkadaşı olarak görmek istiyoruz" diye konuştu.