Başkan Erdoğan Soçi’ye gitti! Putin ile kritik zirve! Masada İHA ve SİHA’lar ve vize masada olacak

SOÇİ'DEKİ 5'İNCİ BULUŞMA

İki liderin son Soçi görüşmesi 29 Eylül 2021'de gerçekleşmiş ve bu zirveden nükleer enerji, Suriye'deki radikal unsurların temizlenmesi, uzay çalışmaları ve hava unsurları başta olmak üzere savunma sanayii işbirlikleri gibi konularda önemli kararlar çıkmıştı. Başkan Erdoğan daha önce 3 Mayıs 2017'de Putin'in daveti üzerine Rusya'nın Soçi kentine gitmişti. İki lider 17 Eylül 2018'de de Soçi'de görüşmüştü. Türkiye, 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekâtı'nı başlattı. 18 Ekim'de sonlanan harekâtla Türk Silahlı Kuvvetleri, Rasulayn ve Tel Abyad'ı terör örgütlerinden temizledi. Harekâttan kısa bir süre sonra, 22 Ekim 2019'da Başkan Erdoğan ve Putin'in Soçi'de görüşmesinin ardından 10 maddelik Soçi Mutabakatı açıklanmıştı.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in daveti üzerine, 5 Ağustos 2022 tarihinde Soçi'ye günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rus mevkidaşıyla yapacakları görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" denildi.