Tahıl krizinde ilk gemi İstanbul'da! Mısır yüklü Razoni gemisi denetleniyor! A Haber anbean görüntüledi | İstikamet neresi?
Son dakika haberleri... Ukrayna'dan hareket eden ve mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, demirlediği İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde denetleniyor. A Haber ekibi, dünyanın anbean takip ettiği özel timin görüntülerini ekranlara getiriyor.
Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine gece saatlerinde ulaşarak demirledi.
A HABER DENETLEME EKİBİ İLE BİRLİKTE
Gemide denetleme yapacak tim A Haber ekranlarına geldi.
Gemiye çıkan ekibi A Haber görüntüledi.
EKİP GEMİYE GELDİ
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin bulunduğu denetim heyetini gemiye çıktı.
DENETLEME BAŞLADI
Ukrayna'dan hareket eden ve mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, demirlediği İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde denetleniyor. A Haber ekibi, dünyanın anbean takip ettiği özel timin görüntülerini ekranlara getiriyor.
MSB SAATİ DUYURDU
Milli Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen mısır yüklü Razoni gemisinde saat 10.00'dan itibaren denetim yapılacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü Razoni gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek." bilgisi paylaşıldı.
Denetleme neticesine göre geminin yoluna devam etmesi bekleniyor.
"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" kapsamında Ukrayna'dan yola çıkan ilk gemi olan Razoni'den sonra diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu: 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor?
- Halis Aygün kimdir, kaç yaşında, nereli? ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı mı, neden görevden alındı?
- Temmuz ayı enflasyon oranı son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Temmuz ayı enflasyon oranı ne oldu?
- Petrol fiyatları düşüşte: Benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? 3 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?
- SON GÜNLER! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- Türkiye'de maymun çiçeği vakası kaç kişide görüldü? Türkiye'de maymun çiçeği vaka tablosu nasıl? İşte son durum
- Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite harçları ne kadar, kaç TL oldu?
- Enflasyon rakamları açıklanıyor... Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Temmuz ayı enflasyon, TEFE-TÜFE açıklandı mı?
- ÖSYM Başkanı neden görevden alındı, yerine kim gelecek? ÖSYM Başkanı Halis Aygün kimdir, görevden mi alındı?
- Lise kayıtları ne zaman, hangi gün başlıyor? MEB 2022-2023 lise kayıt tarihi açıklandı mı?
- Aile Destek Programı başvurusu bitti mi? Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu, sürüyor mu?
- Başvuran anında alabiliyor! Yarım gün çalışana 11.917 TL ödeme! 60, 120, 180 gün olarak...