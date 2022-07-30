30 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Üreticilerin gözü bu haberde! Başkan Erdoğan fındık fiyatını Ordu'da açıklayacak

Son dakika: Üreticilerin gözü bu haberde! Başkan Erdoğan fındık fiyatını Ordu'da açıklayacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.07.2022 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022
ABONE OL
Son dakika: Üreticilerin gözü bu haberde! Başkan Erdoğan fındık fiyatını Ordu’da açıklayacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ordu’da toplu açılış törenine katılacak. Altınordu ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelecek olan Başkan Erdoğan, fındık fiyatını da açıklayacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3,5 yıl sürenin ardından Ordu'da partililer ve vatandaşlar ile buluşacak.

Başkan Erdoğan, 3,5 yıl süre zarfında 223 kurum ve kuruluş tarafından yapılan hizmetlerin toplu açılış törenini gerçekleştirecek, Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındığın 2022 hasat sezonu öncesinde fiyatını açıklayacak.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 30 Temmuz Cumartesi günü toplu açılış töreni vesilesiyle Ordumuza teşrif edeceklerdir. Tüm halkımız davetlidir" açıklamasında bulundu.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ili ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız öncelikle burada toplu açılış törenine katılacak. Bu törende, yaklaşık 223 kurum ve kuruluşun son 3,5 yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu icraatlarımızın içerisinde var olan açılış olacak, bu icraatlar maliyeti de yaklaşık 6 milyar TL'dir.

Bunların açılışını yapacağız, sonrasında partililerimiz ile buluşacak ve akabinde de bölgemizi ilgilendiren ve yaklaşık 8 milyon insanı ilgilendiren fındığın fiyatı açıklanacaktır. Cumhurbaşkanımız, bütün Karadeniz Bölgesi'ne fındık fiyatını buradan duyuracak" dedi.

Tomakin, il genelinde fındık hasat sezonu öncesi yoğun bir kalabalık olduğunu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yoğun bir katılım karşılayacağını da sözlerine ekledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA