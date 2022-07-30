Son dakika: Üreticilerin gözü bu haberde! Başkan Erdoğan fındık fiyatını Ordu’da açıklayacak

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ili ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız öncelikle burada toplu açılış törenine katılacak. Bu törende, yaklaşık 223 kurum ve kuruluşun son 3,5 yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu icraatlarımızın içerisinde var olan açılış olacak, bu icraatlar maliyeti de yaklaşık 6 milyar TL'dir.