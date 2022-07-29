Melih Gökçek A Haber'de Ankapark gerçeklerini anlattı: Mansur Yavaş'ta vizyon yok
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son günlerde kamuoyunu meşgul eden Ankapark tartışmalarına değinen Gökçek, "Ankapark’ın perişan oluşunun tek sebebi Mansur Yavaş’tır." diye konuştu. Yavaş'ın vizyonunun olmadığını ifade eden Gökçek, "Ankara'nın turizm kenti olması için yola çıktık" dedi.
A Haber'de canlı yayınlanan Memleket Meselesi programının bu haftaki konuğu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek oldu.
Son günlerde kamuoyunu meşgul eden Ankapark tartışmalarına değinen Gökçek, şu anki Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı. Yavaş'ın vizyonunun olmadığını ifade eden Gökçek, "Ankara'nın turizm kenti olması için yola çıktık. Ankapark'ın perişan oluşunun tek sebebi Mansur Yavaş'tır." dedi.
"DISNEYLAND GİBİ BİR YER OLSUN İSTEDİM, DAHA DA UCUZUNA MAL ETTİK"
Gökçek'in açıklamaları şöyle:
Ankapark'ın perişan oluşunun tek sebebi Mansur Yavaş'tır. Beelediye başkanlığımda birinci hedefim sanayiydi. Türkiye'de iki numara yapacaktım Ankara'yı, bir numara oldu. Silah sanayisi sayesinde. Ticarette bir numara olacağız dedim, Ankara birinci oldu AVM metrekaresinde.
Ben hep belediye kanununa dayandım. Melih Gökçek olarak bu kanunun en az yüzde 60-70'ini ben yazdım. Ukalalık olsun diye demiyorum.
Ankara'da 800 bin civarı geliyordu çoğu diplomat. Ankara'ya turist çekmek zorundaydık. Disneyland gibi bir çalışma yapalım dedik. ABB sayesinde de hayat standartları bir seviyeye geldi ama turizm konusunda bir sıkıntı vardı.
Ankara Belediyesine yük olsun istemedim Ankapark'ı. Eskişehir yolu üzerinden 3 milyon metrekarelik arsamız vardı. Disneyland'a verelim dedik, ABD'ye merkezine gittik. Rica minnet ettik ama Ankara'yı kabul etmediler. 1.5 milyon metre karesine konut yapın, kalanına da Disneyland yapın dedik.
Bu noktadan hareket ettik. Mansur'un vizyonuyla benimki arasında fark var. Neden bu kadar büyük yapmışım, neden diğerlerinde 90 tane oyuncak var bunda 1217 tane var? Ben bu kadar oyuncak koydurdum. Gelen turist, 1 günde burayı gezemesin minimum 3 gün burada kalsın istedim. AVM'lerde para harcasın istedim.
1,3 milyon metrekarelik alan, 4 tarafından karayolu geçiyor. Ankaralılar buraya istediği yoldan insin dedik. Ankara'da 64 km metro yaptım. Yenimahalle birinci duraktan Ankapark'a kadar teleferikle bağladım.
Hızlı trene özel istasyon yaptırdık. Konya'dan çıkıp gelenler direkt Ankapark'a geliyor dedik. Ring trenler yaptırdık, her şeyi düşündük. Ben 4 ay dünyayı bu parkı yapmak için gezdim. Görmediğim oyuncak kalmadı beni tanımayan kimse yoktu.
Biz her şeyi alırken en ucuzdan aldık, pazarlık yaptık. 801 milyon dolar iddiaları doğru değil. 450 milyon dolara mal etmişim. Başkaları bunu onlarca kat maliyete mal etmiş.
"İLK 8 AYDA 1.5 MİLYON KİŞİ GELMİŞTİ"
Dünyada bunu genelde özel sektör yapar. Onlar para kazanabilmek için bunu yapıyorlar benim gayem Ankara'ya para kazandırmaktı. Hedefim yıllar içerisinde 10 milyon turiste.
8 ayda kapanana kadar 1.5 milyon kişi geldi. İlk 10 günde 5.5 milyon kişi geldi. Yılda 3 milyon kişi gelmez miydi? İçeriye giren insanlar çılgına dönüyordu.
"MUSTAFA TUNA DA DAĞITMAK İÇİN ÇABALADI"
6 defa ihale yapıldı, Mustafa Tuna yaptı (kendisinden sonraki belediye başkanı). O da hep karşı çıkmıştı. 2018'de Mustafa Tuna vardı. Dağıtmak istedi, buradaki oyuncukları ilçe belediyelerine dağıtacağım dedi. Tek kuruşluk iş yapmadı, yarım bıraktı. Sırtından atmak istedi. Orada ben iki önlem aldı. Ankapark'ın enerjisi bedavaya gelecekti. Güneş enerjisi alınacak ve her taraf bitirilecekti. Yüzde 90'ını karşılayacaktı. Mustafa Tuna bu işi parçalamak için ihale etmedi. 3 seneden gelen elektrik enerjisi geliri kendi maliyetini karşılamasına faydası olmadı. Bu ticaret ve sanayi amaçlı belediyeye gelir getirmek için kullanılıyor. Sırf darbe vurmak için. Ne Tuna ne Yavaş, bakmadılar buna. Panellere bile bakmıyorlar.
"DÜNYAYI REKLAMLARIYLA DONATACAKTIM"
Bu parkın da Ankara'nın da düşmanı Mansur Yavaş'tır. 30 milyon buradan elektrik enerji parası geldi. Burayı sırf yok etmek için yaptılar. 50 milyon dolar reklam parası ayırmıştım. Rusya, Ukrayna, Balkanlar, Arap cumhuriyetleri, Türk cumhuriyetleri ve Çin… Tüm havaalanlarını reklamlarla donatacaktım.
Pandemi olmasa işletmeci devam ederdi. Disneyland'da Paris'te batıyordu. 1 milyar Euro sübvanse yaptılar. Ankarapark da Ankara'nın sembolü olacaktı. Burada Mansur Yavaş tam yetkilidir. Kendi denetiminde, aksini dillendirip yalan söylüyor. Cinayet işliyor.
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