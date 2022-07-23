Tahıl krizinin çözümü sonrası dünya liderlerinden Türkiye’ye tebrik mesajı yağdı: Erdoğan’a minnettarız

Tüm dünyayı etkisi altına alan gıda krizinin çözümü Türkiye'den geldi. Her iki ülkeyle yürütülen iyi ilişkiler, atılan tarihi imzalarla son buldu. Ukrayna limanlarına sıkışmış olan 25 milyon ton tahılın sevkiyat düğümü İstanbul'da çözüldü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.

Birçok ülke ve milyonlarca insanı etkileyecek anlaşmayla ilgili Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yağdı.

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın imzalanmasında önemli rol oynaması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk hükümetine Türkçe teşekkür eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti, sizin kolaylaştırıcılığınız ve ısrarınız bu sürecin her aşamasında hayati öneme sahipti." ifadesini kullandı.