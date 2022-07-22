Son dakika: İstanbul’a 41 ayda 41 eser: Açılış Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan! İşte o projeler
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Eyüpsultan Meydanı’nda 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. "Bay Kemal musluk açma töreni yapıyor" diyen Başkan Erdoğan, "İstanbul kendini ihmal edenleri tarihe gömmeyi de çok iyi bilir." dedi. Tahıl koridoru mesajı da veren Erdoğan, "Birazdan Dolmabahçe'den dünyaya müjdeyi vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreniyle Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in göreve geldiği günden bugüne kadar geçen 41 ayda ilçeye kazandırdığı 41 eserin açılışını yaptı.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
"41 ayrı projenin açılışını yapıyoruz. Eyüpsultan Camimizin çevresindeki binalar, işyerleri ve sokaklar İstanbul'a yakışır bir şekilde düzenlendi. 2 abidevi cami kazandırıldı. Eroksporumuz için bir tesis inşa edildi. Yeşilpınar'da futbol kompleksi, Eyüpspor Kemerburgaz kamp alanıyla birlikte spor tesisleri tamamlandı. Sıfır atık tesisiyle atıkların değerlendirilmesi sağlandı. Gıda sıkıntısı yaşanmaması için aşevi kuruldu. 43 adet park ve peyzaj düzenlemesi hayata geçirildi. Tüm bu eseleri bugün hizmete açıyoruz.
Okul ve karakol binalarının açılışlarını da yapıyoruz. Eyüpsultan'a yapılan yatırımların hayırlı olmasını diliyorum.
İstanbul'dan Antalya'ya, Erzurum'dan Gaziantep'e kadar Deniz Köken kardeşimizin tüm birikimini Eyüpsultan'da kullandığını görmekten memnuniyet duyuyorum. İlçemize ne söz verdiysek hepsini yaptık, yapmayı sürdürüyoruz.
2 mahallemizin imar planları ve tapu sorunlarını çözme sözünü verdik, çözüldü. Bu ilçeyi daha ileriye götürmek için ne gerekiyorsa yapacağız.
İSTANBUL KENDİNİ İHMAL EDENLERİ TARİHE GÖMMEYİ DE ÇOK İYİ BİLİR
Bay Kemal musluk açma töreni yapıyor. Bizler de görüyorsunuz bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. Emek vermek, vakit vermek, kendini şehrine ve insanlarına adamak gerekir. Bizim nazarımızda belediye başkanlığı bu anlayışla yapılır. Bu işi hobi olarak görenlerin takdirinisizlere bırakıyoruz. İstanbul kendine hizmet edenleri baştacı yapmayı bildiği gibi ihmal edenleri tarihe gömmeyi çok iyi bilir.
ÖDEDİĞİMİZ BEDELLER DE VAR
Dünyamız salgınla başlayıp savaşla süren, enerji ve gıda kriziyle tırmanan bir dönemden geçiyor. Türkiye sıkıntılı bu dönemin her aşamasında kendi vatandaşlarını en iyi şekilde korudu. Yeni küresel yönetim ve ekonomi sisteminin lider ülke hedefine adım adım ilerlelemeyi sürüdürüyoruz. Ödediğimiz bedeller de var.
Ukrayna-Rusya savaşı küresel emtia fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle enflasyonda dalgalanmaya yol açarken, stratejik konumumuz güçlendi. Küresel üretim ve tedarik sisteminde yaşanan sıkıntılar ekonomi programının doğruluğunu teyit etti.
DÜNYAYA MÜJDEYİ VERECEĞİZ
Biraz sonra Dolmabahçe'de BM Genel Sekreteri'nin de katılımıyla Rusya-Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak. Bu imzalarla dünyaya müjdeyi vereceğiz.
Dengesiz fiyatlar durulmaya başladı. Hükümet olarak ülke ekonomisine zarar verme pahasına günlük kazanç peşinde koşanları yakından takip ediyoruz. Bu gözü doymazların hesaplarını ellerine tutuşturmakta kararlıyız. Türkiye'yi son 20 yılda nasıl her badireden çıkarmışsak inşallah bugünkü sıkıntıları da biz çözeceğiz. Milletimden biraz daha sabır ve mücadelemize destek bekliyorum.
İSTANBUL'A YAPILAN CAMİLER
Eyüpsultan'da maddi ve manevi tüm değerleriyle İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir. Bu ilçemizin gönlümüzdeki yeri bambaşkadır. Eyüpsultan Cami Osmanlı Hükümdarlarının kılıç kuşanma merasimlerine ev sahipliği yapmıştır. İstanbul'a gelen herkes burayı ziyaret ettikten sonra işine gücüne bakmıştır. Fatih'in ve Akşemsettin Hazretlerinin armağanı olan Eyüpsultan'a hangi hizmetleri getirsek şükranlarımızı ifade edemeyiz. Ayasofya'yı da cami olarak ibadete açarak Fatih'in emanetine sahip çıktık. Çamlıca Tepesi'ne inşa ettiğimiz camimiz de tüm ibadet haneleri selamlayan 21. yüzyıl şahikası olarak yerini almıştı. Bunlara bakıp taş yığını olarak görenlerin şuuru zehirlenmiş demektir. Şimdi Levent'te Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ni inşa ediyoruz.
2023 SEÇİMLERİ
Hazımsızlar yeni oyunlar, tuzaklar peşinde koşuyor. Şimdi 6'lı masa kurmuşlar. 2023'te kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyacağız. Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle 2023 imtihanından da alnımızın akıyla çıkarak, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükselterek bu menzile ulaşacağız. Eyüpsultan'ın yanımızda olması bizi daha güçlü kılacaktır.
41 KERE MAŞALLAH
Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı eserlerle ilgili, "Eyüpsultan'a Değer, 41 Eser" isimli bir kitapçık hazırlandı. Eserlerle ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı kitapçık, Eyüpsultan Belediyesi'nin internet sitesinde dijital olarak da yayımlandı.
Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı eserler şöyle:
Bağımsızlık Köyü
Eyüpsultan Belediyesi Yüzme Havuzu 1 (Topçular)
Eyüpsultan Belediyesi Yüzme Havuzu 2 (Akşemsettin)
Matematik Evi
Eyüpsultan Aile Akademisi ve Anaokulu
Çiftalan Plajı
Alibeyköy ve Bahariye Spor Sahası Yenileme Çalışması
Kaykay Pisti
Eyüp Sultan Camii ve Çevresi Cephe Rehabilitasyonu ve Otantik Çarşı Düzenlemesi
Eyüpsultan Merkez Ahmet Kekeç Kütüphanesi
Kemerburgaz Binicilik Tesisleri, Kemerburgaz Kültür Merkezi ve Düğün Salonu
Yeşilpınar Muhtarlık Binası
Kurt Kemeri Piknik Alanı Düzenlemesi
Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi Açık Alanları
Yeşilpınar ve Esentepe Camileri
Karadolap Kültür Evi, Erokspor Tesisleri
İslambey Kültür Evi
Sosyal Market
Rehberlik Araştırma Merkezi
Rami Sosyal Tesisi
Rami Kültür Evi, Eyüpsultan Merkez
Yeşilpınar ve Hastane Yanı Taksi Durakları
46 Adet Park ve Peyzaj Düzenlemesi
Odayeri Ekolojik Yaşam Çiftliği
Rami Cuma ve Rami Yeni Otoparkları, Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi, Eyüpspor Akademisi Tesisi
Tarım 4.0 Politikaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi
Eyüpsultan Geleneksel Türk Sporları Merkezi
Yeşilpınar Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, Yeşilpınar Futbol Kompleksi, 5. Levent ASM ve Muhtarlık Binası
İstiklal Kütüphanesi (Eski Karakol)
Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi
Eyüpspor Kemerburgaz Kamp Merkezi
Eyüpsultan Aşevi
Şule Yüksel Şenler Müzesi ve Kütüphanesi
Düğmeciler Kuran Kursu
Çiftalan Kamp Alanı
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