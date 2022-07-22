Son dakika: İstanbul’a 41 ayda 41 eser: Açılış Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan! İşte o projeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreniyle Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in göreve geldiği günden bugüne kadar geçen 41 ayda ilçeye kazandırdığı 41 eserin açılışını yaptı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"41 ayrı projenin açılışını yapıyoruz. Eyüpsultan Camimizin çevresindeki binalar, işyerleri ve sokaklar İstanbul'a yakışır bir şekilde düzenlendi. 2 abidevi cami kazandırıldı. Eroksporumuz için bir tesis inşa edildi. Yeşilpınar'da futbol kompleksi, Eyüpspor Kemerburgaz kamp alanıyla birlikte spor tesisleri tamamlandı. Sıfır atık tesisiyle atıkların değerlendirilmesi sağlandı. Gıda sıkıntısı yaşanmaması için aşevi kuruldu. 43 adet park ve peyzaj düzenlemesi hayata geçirildi. Tüm bu eseleri bugün hizmete açıyoruz.

Okul ve karakol binalarının açılışlarını da yapıyoruz. Eyüpsultan'a yapılan yatırımların hayırlı olmasını diliyorum.

İstanbul'dan Antalya'ya, Erzurum'dan Gaziantep'e kadar Deniz Köken kardeşimizin tüm birikimini Eyüpsultan'da kullandığını görmekten memnuniyet duyuyorum. İlçemize ne söz verdiysek hepsini yaptık, yapmayı sürdürüyoruz.

2 mahallemizin imar planları ve tapu sorunlarını çözme sözünü verdik, çözüldü. Bu ilçeyi daha ileriye götürmek için ne gerekiyorsa yapacağız.