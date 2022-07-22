Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri sorgulama ekranı!

Askerlik yerleri açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2022 Ağustos celbine ilişkin detaylar açıklandı. Silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını ve nereden öğrenileceğini araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri henüz açıklanmadı. MSB takvimine göre, 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri 29 Temmuz 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edilecekler.