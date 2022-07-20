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Atatürk Kültür Merkezi'nde Barış Konseri! Filistin Gençlik Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları aynı sahnede

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.07.2022
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Atatürk Kültür Merkezi’nde Barış Konseri! Filistin Gençlik Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları aynı sahnede

Filistin Gençlik Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları aynı sahnede buluşuyor. “Barış Konseri” yarın akşam AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek.

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